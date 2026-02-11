Elogian el buen juego de equipo venezolano que accedió a segunda ronda de Copa Libertadores: su último gran reto será un equipo colombiano

La Copa Libertadores arrancó días atrás con los juegos de la primera ronda que dará varios cupos para la fase de grupos.

Este martes, un equipo venezolano se clasificó a la segunda ronda tras vencer a The Strongest de Bolivia en la llave de ida y vuelta.

Se trata del Deportivo Táchira, que este martes accedió a la siguiente ronda tras vencer en tanda de penales al equipo boliviano.

El juego de ida, en la altura de La Paz terminó 2 a 1 a favor de los bolivianos, no obstante, el juego de vuelta en San Cristóbal resultó a favor de Deportivo Táchira por la mínima diferencia, con lo cual la serie terminó empatada y debió definirse desde tiros del punto penal.

Finalmente, en la tanda de penaltis, el equipo venezolano se impuso por 5 a 3, resultado con el que terminó accediendo a la siguiente fase, donde enfrentará a un equipo colombiano.

Los aficionados han sacado a relucir el buen juego del equipo tachirense que es dirigido por el histórico atacante uruguayo, Álvaro Recoba.

Incluso, el gol con el que empató la serie fue el resultado de una combinación de buen juego que comenzó desde la mitad de la cancha.

El equipo de San Cristóbal ahora tendrá de medirse ante Deportes Tolima en la última fase antes de su acceso a la fase de grupos.

La serie comenzará el próximo jueves 19 de marzo en San Cristóbal y terminará una semana después en Ibagué.

En la liga local, el equipo de Táchira arrancó con una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas. Con tres puntos, el club dirigido por el uruguayo se ubica quinto con tres puntos.