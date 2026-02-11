NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Copa Libertadores

Elogian el buen juego de equipo venezolano que accedió a segunda ronda de Copa Libertadores: su último gran reto será un equipo colombiano

febrero 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Copa Libertadores - Foto: EFE
El equipo venezolano venció a The Strongest de Bolivia y se clasificó la segunda ronda del torneo continental sudamericano.

La Copa Libertadores arrancó días atrás con los juegos de la primera ronda que dará varios cupos para la fase de grupos.

Este martes, un equipo venezolano se clasificó a la segunda ronda tras vencer a The Strongest de Bolivia en la llave de ida y vuelta.

Se trata del Deportivo Táchira, que este martes accedió a la siguiente ronda tras vencer en tanda de penales al equipo boliviano.

El juego de ida, en la altura de La Paz terminó 2 a 1 a favor de los bolivianos, no obstante, el juego de vuelta en San Cristóbal resultó a favor de Deportivo Táchira por la mínima diferencia, con lo cual la serie terminó empatada y debió definirse desde tiros del punto penal.

Finalmente, en la tanda de penaltis, el equipo venezolano se impuso por 5 a 3, resultado con el que terminó accediendo a la siguiente fase, donde enfrentará a un equipo colombiano.

Los aficionados han sacado a relucir el buen juego del equipo tachirense que es dirigido por el histórico atacante uruguayo, Álvaro Recoba.

Incluso, el gol con el que empató la serie fue el resultado de una combinación de buen juego que comenzó desde la mitad de la cancha.

El equipo de San Cristóbal ahora tendrá de medirse ante Deportes Tolima en la última fase antes de su acceso a la fase de grupos.

La serie comenzará el próximo jueves 19 de marzo en San Cristóbal y terminará una semana después en Ibagué.

En la liga local, el equipo de Táchira arrancó con una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas. Con tres puntos, el club dirigido por el uruguayo se ubica quinto con tres puntos.

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

