Ataques de Estados Unidos al régimen de Irán destruyen objetivos militares utilizados para amenazar barcos en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron ataques contra objetivos militares del régimen de Irán por sexta noche consecutiva el jueves, informó el ejército norteamericano. Los ataques se llevaron a cabo para "degradar aún más las capacidades militares iraníes", señaló el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.