Exhibirán y subastarán la mítica camiseta que usó Pelé cuando ganó el Mundial de 1958

A días de que de inició el Mundial 2026, ya empiezan a darse homenajes a algunas leyendas del fútbol que marcaron un antes y un después en el torneo más importante del mundo. Es por esto que la camiseta que usó la leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como 'Pelé' será exhibida en una subasta en Nueva York.

Según informó este martes la famosa casa de subastas Sotheby's, se exhibirá la camiseta que usó el apodado "rey" en la primera final de la Copa del Mundo que ganó Brasil en 1958.

Pelé, que para ese entonces tenía 17 años, fue fundamental para el triunfo de la 'verdeamarela' al marcar dos de los cinco goles con los que Brasil derrotó a Suecia, el país anfitrión de esa cita mundialista.

Sotheby's exhibirá, en Nueva York, la camiseta con el icónico número 10 con motivo del Mundial que se dará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La pieza podrá verse a partir del 1 de julio en la nueva sede de la casa de subastas, el Breuer Building, en Manhattan. La venta se abrirá del 29 de junio al 16 de julio.

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La famosa camiseta actualmente está valorada por más de seis millones de dólares, lo que la podría convertir en una de las prendas más caras de toda la historia del fútbol, superando así el récord que se dio en 2022 tras la venta de la camiseta de la leyenda argentina Diego Armando Maradona, prenda que fue vendida por 9.3 millones de dólares.

Esa fue la camiseta que Maradona usó el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el mítico partido de cuartos de final contra Inglaterra. Para ese entonces, Argentina se impuso por 2-1 gracias a dos goles legendarios del jugador, uno de ellos con la mano, validado por el árbitro.

Según informó en su comunicado Sotheby's, Pelé le regaló la camiseta de la final del Mundial de 1958 a su compañero de equipo y amigo Dida.

La familia de Dida (Edvaldo Alves Santa Rosa) conservó la prenda durante décadas en Maceió, en el este de Brasil. En 1993 la donó a un museo, que la remató en 2004, cuando la compró su actual propietario.

"The Beautiful Game" (El juego bonito), la subasta organizada por Sotheby's para celebrar objetos significativos de la historia del fútbol, ​​también incluye el brazalete que Maradona llevaba en el famoso juego de cuartos de final de la Mano de Dios, y objetos que el astro argentino Lionel Messi usó durante los partidos.