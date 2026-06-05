Joven promesa de la selección de Alemania queda afuera del Mundial a seis días del inicio del torneo

A tan solo pocos días de que se dé el inicio del Mundial de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá una de las máximas promesas de la selección de Alemania se perderá el torneo más importante del mundo del fútbol.

El futbolista del Bayern Múnich, Lennart Karl, encendió las alarmas en Alemania tras lesionarse durante la práctica de este viernes que se dio en el Estadio Soldier Field de Chicago a tan solo horas de enfrentar el amistoso contra Estados Unidos.

El preocupante panorama fue informado por el entrenador de la selección, Julian Nagelsmann, quien en conferencia de prensa afirmó que la lesión del futbolista del conjunto bávaro "no tiene buena pinta".

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Según las declaraciones recogidas por varios medios locales como Bild, el entrenador afirmó: "Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen".

E hizo un llamado para que "por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto".

Sin embargo, horas después la selección alemana informó lo peor y es que el jugador se perderá el mundial. "Lennart Karl sufrió una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante el último entrenamiento de la selección en Chicago el viernes, antes del amistoso contra Estados Unidos, y se perderá el Mundial", empieza el comunicado.

El escrito también asegura que, para sustituir a Karl, el entrenador del equipo decidió convocar a "Assan Ouédraogo, del RB Leipzig, para sustituir al jugador del Bayern de Múnich".

Ante la dura noticia, Nagelsmann comentó que siente mu

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cho lo de Lennart, quien "con su actitud despreocupada, su talento para el juego, su velocidad y su personalidad, encajaba a la perfección en el equipo. Es un duro golpe para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial".

"El pequeño consuelo es que es joven y tiene muchos torneos por delante. Nos habría encantado tenerlo en el equipo. Con Assan Ouédraogo, ahora tenemos a un jugador que, al igual que Lenny, tuvo un comienzo fantástico con nosotros. También es muy talentoso y esperamos que juegue con valentía y libertad", sentenció.

El compañero de Luis Díaz en el Bayern tomó su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido. Junto a una fotografía suya tirado en el suelo usando el uniforme de Alemania, Karl le explicó a sus seguidores: "No sé por dónde empezar, pero me duele indescriptiblemente tener que perderme el torneo más grande".

"He hecho todo lo posible para estar en forma para la Copa del Mundo. Desafortunadamente, las lesiones a menudo vienen en el momento más desafortunado. ¡Le deseo a mi equipo el máximo éxito y, por supuesto, apoyarlos cada minuto! Volveré más fuerte, lo prometo", finalizó.