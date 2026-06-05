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Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 75.000 espectadores, promete ser una de las sedes más importantes del Mundial de Fútbol 2026.

Atlanta se prepara para convertirse en una de las sedes más importantes del Mundial de Fútbol 2026, albergando ocho partidos en el innovador Mercedes-Benz Stadium, uno de los recintos deportivos más tecnológicos del planeta ubicado en el corazón de la capital del sur estadounidense.

El estadio, casa del Atlanta United de la MLS y los Falcons de la NFL, tiene capacidad para 75.000 espectadores y será escenario de cinco partidos de fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos de final, uno de octavos y, como evento estelar, una semifinal donde se definirá a uno de los finalistas del torneo.

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Es una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial. La infraestructura del Mercedes-Benz Stadium justifica esta designación: su techo retráctil está formado por ocho paneles triangulares que se abren y cierran como el diafragma de una cámara en solo 12 minutos, un diseño inspirado en el Estadio Olímpico de Berlín.

Además, el recinto cuenta con la Halo Board, una pantalla LED de 360 grados con una longitud de 335 metros, la más grande del mundo en su tipo, que promete ofrecer una experiencia visual sin precedentes para los aficionados.

Entre los encuentros confirmados destaca la "apertura de lujo" el 15 de junio, cuando España, tres veces campeona de la Eurocopa, enfrentará a Cabo Verde. El 21 de junio, los españoles volverán a la cancha para medirse ante Arabia Saudita, equipo que sorprendió al mundo al vencer a Argentina en 2022.

El 24 de junio, Marruecos, semifinalista en Qatar 2022 y la primera selección africana en alcanzar el Top 4 de un Mundial, se enfrentará a Haití.

También se vivirá un momento histórico cuando Uzbekistán debute en una Copa del Mundo ante un rival por definirse en la repesca intercontinental.

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Atlanta representa mucho más que infraestructura de primer nivel. La ciudad se ha consolidado como un bastión del fútbol en el sur de Estados Unidos, región tradicionalmente dominada por el fútbol americano y el béisbol.

El Atlanta United ha sido fundamental en este cambio cultural, con una de las fanáticas más grandes de la MLS, reuniendo regularmente 40.000 espectadores.

La diversidad multicultural de Atlanta se refleja en su pasión futbolera, con una importante comunidad latina, contribuyendo a crear un ambiente vibrante que promete extenderse durante el Mundial 2026.

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