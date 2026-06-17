Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia
Este miércoles la selección de Inglaterra se midió ante la selección de Croacia en el inicio del Grupo L del Mundial.
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Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel lograron sumar tres puntos en el arranque de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
El marcador quedó 4 - 2 a favor del combinado de "Los Tres Leones" gracias a los tantos de Harry Kane, quien marcó dos 'dianas' a los 12 y 42 minutos de la primera parte, y a los goles de Jude Bellingham (47) y Marcus Rashford (85).
Por parte de Croacia, descontaron Martin Baturina a los 36 minutos (1T) y Peter Musa, a los 45+5 (1T).
Con sus dos anotaciones en este trámite, el 'Ciudadano Kane' suma 10 goles en Copas del Mundo.
Así las cosas, Tuchel da un "golpe sobre la mesa" a quienes hasta el momento lo han criticado por la convocatoria de jugadores del presente Mundial.
Recordemos que recientemente causó una gran polémica al dejar fuera de la lista de Inglaterra a referentes y figuras estelares como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.
Sobre esas decisiones, el técnico argumentó que prioriza el trabajo en equipo y el acoplamiento a su sistema táctico por encima de la jerarquía o el talento individual.
La selección de Inglaterra integra el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo zona con Croacia, Ghana y Panamá.