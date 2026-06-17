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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Mundial

Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia

junio 17, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la Selección de Inglaterra - Foto: EFE
Jugadores de la Selección de Inglaterra - Foto: EFE
El combinado de 'Los Tres Leones' se impuso ante la selección 'Vatreni' en el arranque del Grupo L.

Este miércoles la selección de Inglaterra se midió ante la selección de Croacia en el inicio del Grupo L del Mundial.

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Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel lograron sumar tres puntos en el arranque de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

El marcador quedó 4 - 2 a favor del combinado de "Los Tres Leones" gracias a los tantos de Harry Kane, quien marcó dos 'dianas' a los 12 y 42 minutos de la primera parte, y a los goles de Jude Bellingham (47) y Marcus Rashford (85).

Por parte de Croacia, descontaron Martin Baturina a los 36 minutos (1T) y Peter Musa, a los 45+5 (1T).

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Con sus dos anotaciones en este trámite, el 'Ciudadano Kane' suma 10 goles en Copas del Mundo.

Así las cosas, Tuchel da un "golpe sobre la mesa" a quienes hasta el momento lo han criticado por la convocatoria de jugadores del presente Mundial.

Recordemos que recientemente causó una gran polémica al dejar fuera de la lista de Inglaterra a referentes y figuras estelares como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.

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Sobre esas decisiones, el técnico argumentó que prioriza el trabajo en equipo y el acoplamiento a su sistema táctico por encima de la jerarquía o el talento individual.

La selección de Inglaterra integra el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo zona con Croacia, Ghana y Panamá.

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