Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia

Este miércoles la selección de Inglaterra se midió ante la selección de Croacia en el inicio del Grupo L del Mundial.

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Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel lograron sumar tres puntos en el arranque de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

El marcador quedó 4 - 2 a favor del combinado de "Los Tres Leones" gracias a los tantos de Harry Kane, quien marcó dos 'dianas' a los 12 y 42 minutos de la primera parte, y a los goles de Jude Bellingham (47) y Marcus Rashford (85).

Por parte de Croacia, descontaron Martin Baturina a los 36 minutos (1T) y Peter Musa, a los 45+5 (1T).

Con sus dos anotaciones en este trámite, el 'Ciudadano Kane' suma 10 goles en Copas del Mundo.

Así las cosas, Tuchel da un "golpe sobre la mesa" a quienes hasta el momento lo han criticado por la convocatoria de jugadores del presente Mundial.

Recordemos que recientemente causó una gran polémica al dejar fuera de la lista de Inglaterra a referentes y figuras estelares como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.

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Sobre esas decisiones, el técnico argumentó que prioriza el trabajo en equipo y el acoplamiento a su sistema táctico por encima de la jerarquía o el talento individual.

La selección de Inglaterra integra el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo zona con Croacia, Ghana y Panamá.