La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España revisará el próximo martes la sentencia que absolvió al exfutbolista Dani Alves por la agresión sexual denunciada por una joven en 2022, al reunirse para deliberar los recursos presentados por la Fiscalía y la denunciante contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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Según fuentes jurídicas, tanto la Fiscalía como la denunciante recurrieron la resolución del TSJC que exculpó a Alves, sentencia absolutoria que cuestionó la credibilidad de la víctima al sostener que ella había entrado de forma voluntaria con el futbolista en el baño donde ocurrieron los hechos, además de efectuar una valoración de la prueba biológica.

La absolución generó críticas, incluso desde el Gobierno español, dado que antes la Audiencia de Barcelona había condenado a Alves a cuatro años de prisión; la controversia alcanzó tal magnitud que la presidenta del TSJC, Mercè Caso, tuvo que pedir en público “respeto” hacia las resoluciones judiciales, aunque admitió que en ocasiones resultan “difíciles de entender”.

El recurso de la Fiscalía sostiene que el testimonio de la víctima es “absolutamente creíble” y argumenta que las “imprecisiones secundarias” de su relato obedecen a un bloqueo traumático “lógico e inevitable”.

“Los gestos mecánicos de una chica que declaró estar bloqueada en aquellos instantes no pueden aprovecharse por el tribunal para restarle credibilidad”, señala el escrito.

La denunciante también interpuso un recurso de casación ante el alto tribunal con argumentos semejantes a los de la Fiscalía, con el alegato de una vulneración de preceptos legales y constitucionales.

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No obstante, el margen de maniobra del Supremo para revisar la sentencia es acotado, ya que no puede imponer de forma directa una condena sobre un fallo absolutorio de una instancia inferior; si aprecia que la absolución descansa en argumentos erróneos, el tribunal puede ordenar que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia, según fuentes jurídicas.