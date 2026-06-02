Noruega cuestiona a Gianni Infantino por entregar Premio de la Paz a Donald Trump y pide explicaciones a la FIFA

La Federación Noruega de Fútbol recurrió a la comisión de ética de la FIFA para aclarar en qué condiciones Gianni Infantino otorgó un "premio de la paz" a Donald Trump, anunció este martes su presidente.

El paso dado por la federación nórdica respalda a la organización de defensa de los derechos humanos FairSquare, que presentó una denuncia ante la misma comisión en diciembre, acusando al máximo dirigente del fútbol mundial de haber incumplido su "deber de neutralidad".

Durante el sorteo del Mundial 2026, Infantino entregó el nuevo Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, que no oculta su deseo de obtener el prestigioso Premio Nobel de la Paz.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez fue la sensación entre los jugadores de Costa Rica: en fila, se tomaron fotos con él tras el encuentro de la Selección Colombia o

No obstante, la FIFA nunca ha aclarado los criterios de atribución de este premio de reciente creación.

Por mandato de su asamblea general, la Federación Noruega envió una carta a la comisión de ética el lunes, declaró su presidente, Lise Klaveness, que pidió que el asunto se tratara con transparencia.

"Enviamos esta carta solos", afirmó en una rueda de prensa, preguntada sobre el eventual apoyo de otras federaciones.

"Creo que las demás sabían que podían confirmar si lo deseaban. Llegamos a la conclusión de que no servía de nada presionar a nadie, que eso solo generaría fricciones", añadió.

Infantino se ha mostrado complaciente con Donald Trump desde el regreso del político al poder en enero de 2025.

VEA TAMBIÉN Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU. o

El presidente italo-suizo de la FIFA respaldó al inquilino de la Casa Blanca para que obtuviera, sin éxito, el Premio Nobel de la Paz de 2025, que ganó la venezolana María Corina Machado.

Junto a Canadá y México, Estados Unidos es el principal país anfitrión del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.