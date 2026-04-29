La serie documental sobre la vida y trayectoria de James Rodríguez llegará a Netflix antes del inicio de la Copa del Mundo

La vida y trayectoria del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, llegará a Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, la cual mostrará datos inéditos de la carrera del futbolista a nivel de clubes y de la Tricolor en su camino mundialista.

La docuserie del emblemático 10 del combinado cafetero, bajo el título de “James”, se estrenará antes del inicio de la Copa del Mundo, en la que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo participará por séptima vez.

Esta producción, que se encuentra dirigida por Simón Brand, contará con tres episodios, por medio de los cuales recorrerá la vida y carrera del futbolista cucuteño; llegará a la plataforma de streaming el próximo 21 de mayo.

La docuserie del jugador más destacado de la “Tricolor” durante los últimos 12 años a nivel de selecciones hará un repaso de la historia del 10 desde sus inicios en su ciudad natal, Cúcuta, hasta su paso memorable por escuadras como el FC Porto, AS Monaco, Real Madrid y Bayern Múnich, clubes con los que alcanzó la gloria en el fútbol de Europa.

¿Qué temas tratará la serie documental del James?

Esta producción abordará momentos personales del futbolista y de su carrera, entre ellos su destacada actuación durante la Copa del Mundo de 2014, de la cual terminó como goleador y le permitió consolidarse en el balompié del viejo continente.

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También relatará su ascenso en el balompié internacional y las controversias que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria como jugador profesional.

Otro de los temas que harán parte de esta producción audiovisual dedicada al futbolista cucuteño se encuentra el subcampeonato de la Copa América 2024 y su recorrido con el combinado cafetero rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Asimismo, incluirá material inédito de su paso por escuadras como el Everton, el Al. Rayyan, su relación con Zinedine Zidane en su paso por el Real Madrid.

Además, su recorrido con la selección Colombia, con la que ha disputado 122 partidos, marcado 21 goles y hecho 42 asistencias, también tendrá un espacio en este documental. Y no es para menos, pues su rendimiento allí le ha permitido convertirse en uno de los referentes de fútbol a nivel mundial.

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Sin duda alguna, esta docuserie busca mostrar la parte más íntima y humana del 10 de la “Tricolor”, tanto sus momentos de gloria, pero también los difíciles de su carrera deportiva.

De igual manera, deja ver la apuesta que ha hecho la plataforma de streaming de Netflix en el ámbito del deporte, pues durante los últimos años también ha expuesto la historia de grandes figuras como Ronaldinho y Ángel Di María, por destacar alguno