La reacción de 'La Chilindrina' tras la muerte de querido actor de 'El Chavo del 8': "Gracias por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario"

Este martes 21 de abril se conoció la triste noticia sobre la muerte de Ricardo de Pascual, reconocido actor mexicano que tuvo importantes apariciones en el universo de “Chespirito”, de Roberto Gómez Bolaños.

La noticia sobre su deceso fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores en un mensaje en la red social en X en donde expresó sentidas condolencias a familiares, amistades y colegas.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, escribió la entidad.

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De acuerdo con el diario mexicano El Universal, De Pascual falleció el 21 de abril a los 85 años, dejando “un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento”.

El actor formó parte de sketches en los programas de Gómez Bolaños como es el caso de El Chavo del 8, en donde dio vida al Señor Calvillo, un personaje que “intentaba comprar la vecindad, además del Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda”.

Según El Universal, en otras producciones como “El Chapulín Colorado” participó en episodios recordados como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”.

Ante su muerte, las reacciones de algunos integrantes del elenco no se han hecho esperar y estrellas como María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a 'La Chilindrina' en 'El Chavo del 8', expresó mediante sus redes sociales su consternación por la partida del actor.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, escribió en un mensaje en Instagram.

Además del universo de Chespirito, el intérprete mexicano ejecutó papeles en las series “Odisea Burbujas” y “Vecinos”.

En el campo de las telenovelas, el artista desempeñó papeles en producciones como “El manantial” (2001), “Locura de amor” (2000), “Camaleones” (2009) y “Sueño de amor” (2016).

Su destacada carrera lo llevó, asimismo, a desempeñarse como maestro de actuación y director de escena.

Sobre los reportes de su estado de salud, El Universal informó que Ricardo de Pascual luchó en sus últimos años contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).