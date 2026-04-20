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Lunes, 20 de abril de 2026
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transición política

"La presión del presidente Trump y del secretario Rubio sobre el régimen venezolano es para restituir el orden, para que se dé la transición": Magalli Meda

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Respecto a la agenda de María Corina Machado por Europa, Meda mencionó en NTN24: "Han sido unos días extraordinarios, se está construyendo el retorno a casa".

La líder política venezolana Magalli Meda, habló para el programa La Tarde de NTN24 respecto a la multitudinaria concentración de la diáspora venezolana en Madrid, España, que acompañó a la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

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"Han sido unos días extraordinarios, es una agenda con una fuerza importante, porque se está construyendo el retorno a casa", dijo la entrevistada.

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En cuanto al panorama político que atraviesa Venezuela, Meda insistió: "La presión del presidente Donald Trump y Marco Rubio sobre el régimen venezolano es para restituir el orden, para que se dé la transición".

Recientemente, Machado lideró una multitudinaria concentración en la Puerta del Sol, Madrid, donde miles de venezolanos exigieron "libertad" y respaldaron su liderazgo.

En el acto, cubierto por NTN24, la apodada 'dama de hierro' afirmó que "comienza el retorno" (a Venezuela).

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Machado aseguró además que gracias al apoyo de los Estados Unidos y de muchos otros aliados alrededor del mundo, Venezuela tendrá "elecciones libres y limpias en las que puedan votar todos los venezolanos”.

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