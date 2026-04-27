Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields Yescas

En 1823 Estados Unidos promulgó la doctrina Monroe, como una estrategia para evitar la influencia colonialista de potencias europeas en la región. El corolario Trump a la doctrina Monroe está logrando frenar el avance de China comunista en Perú y Latinoamérica.

A inicios de este año, Estados Unidos advirtió que los negocios con China se pagan con soberanía, destacando la poca o ninguna capacidad de Perú para supervisar el puerto Chancay, uno de los más grandes de América Latina.

En este contexto, la compra de aviones F-16 es un triunfo geopolítico. Perú y Estados Unidos fortalecen una relación militar integral que incluye entrenamientos, suministros, intercambios en seguridad, inteligencia, ejercicios conjuntos y mucho más.

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La adquisición de los aviones F-16 fue una batalla real. El presidente interino José Balcázar quería postergar el acuerdo mientras el Ministro de Defensa y el Canciller de Perú renunciaron, demandando honrar el compromiso con Estados Unidos y no afectar al país.

Hace unos días el Embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro manifestaba que “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

La compra de aviones f-16 debió haber sido un proceso simple y transparente, pero la influencia China lo complicó. Un caso similar se dio con la caída del presidente José Jeri, que duró solo 4 meses en el cargo. Sus reuniones clandestinas con empresarios chinos le costaron su liderazgo.

Perú y Estados Unidos tienen una relación relevante de más de 200 años. En una nota de prensa publicada por la embajada americana en Lima se destaca que desde la preparación nacional ante desastres, el programa de helicópteros Black Hawk, las operaciones antinarcóticos y el entrenamiento militar conjunto, Estados Unidos “ha permanecido hombro con hombro junto a Perú

Este año ambos países marcaron un hito, profundizando sus vínculos de antaño. El presidente Donald Trump designó a Perú como Aliado Principal fuera de la OTAN. Un golpe demoledor a a la agenda China en Lima y en Sudamérica.

Esta semana las autoridades de Estados Unidos y la Policía Nacional de Perú, participaron en una ceremonia de graduación para impulsar el uso y mantenimiento de los legendarios helicópteros UH-60 Black Hawk.

Más allá de lo que sucede en Perú, Latinoamérica se está rearmando para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Argentina compró 24 aviones F-16 en lugar de los JF-17 de China, Colombia sumó 17 aviones de combate Gripen hechos en Suecia, Brasil otros 15 F-39 Gripen fabricados en casa y Uruguay otros 6 aviones hechos en Brasil.

La renovación del armamento de combate en America Latina esta marcando una nueva época y por primera vez en mucho tiempo China y Rusia han quedado fuera de la escena. Sin lugar a dudas, excelentes noticias para la seguridad y prosperidad de las Américas.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.