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Jueves, 09 de abril de 2026
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Fernando Batista

El Bocha Batista fogueará a su Costa Rica contra un campeón mundial en busca de mejorar su flojo arranque al mando de esta selección

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Fernando Batista, entrenador de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista, entrenador de Venezuela - Foto: EFE
El extécnico de Venezuela asumió la conducción de la selección Tica y arrancó el proceso con un empate ante Jordania y una derrota aplastante ante Irán.

La selección de Costa Rica, bajó el mando del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, anterior técnico de la Vinotinto, se medirá el próximo 10 de junio ante Inglaterra, como juego de fogueo previo a la Copa del Mundo en la que participarán los Three Lions, ya que los ‘ticos’ quedaron eliminados de esta edición.

Así lo confirmó la federación inglesa de fútbol, que dio a conocer el calendario de partidos de la selección. Los hombres de Thomas Tuchel se enfrentarán a Nueva Zelanda el 6 de junio en Tampa Bay, antes de medirse a Costa Rica cuatro días más tarde en Orlando, también en el estado de Florida.

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Previo a este partido, Costa Rica será el rival de la selección Colombia en su despedida rumbo al Mundial. Jugarán el próximo viernes 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

En estos dos partidos confirmados hasta el momento, el Bocha espera enderezar el camino que inició con Costa Rica, equipo al que llegó con la misión de clasificarlo a la próxima Copa del Mundo; sin embargo, los primeros juegos no dejaron los resultados esperados.

Batista comenzó su camino como entrenador de los ‘ticos’, tras fracasar con Venezuela en el objetivo de clasificarlo al Mundial 2026, con un empate 2-2 ante Jordania el pasado 27 de marzo y sufrió una dura derrota 0-5 contra Irán el 31 del mismo mes.

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