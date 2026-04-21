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Martes, 21 de abril de 2026
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Real Madrid

Vinícius Júnior marcó un golazo y a la hora de celebrar pidió disculpas a la grada por la eliminación del Real Madrid en la Champions League

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Este gesto se produjo en el primer partido del Real Madrid tras su reciente eliminación de la UCL en cuartos de final contra el Bayern de Múnich.

Este martes 21 de abril, el delantero brasileño Vinícius Júnior protagonizó un momento emotivo para los fans del Real Madrid.

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Tras anotar un golazo desde fuera del área contra el Alavés, el número 7 del cuadro 'merengue' a la hora de celebrar pidió disculpas al Santiago Bernabéu.

Motivo: este gesto se produjo en el primer partido del Real Madrid tras su reciente eliminación de la UEFA Champions League en cuartos de final contra el Bayern de Múnich.

Antes del gol, tanto 'Vini' como Kylian Mbappé, quien abrió el marcador, habían recibido algunos pitos de frustración por parte de la afición madridista debido a la decepción en la UCL.

Acciones del partido:

Mbappé marcó por primera vez en La Liga desde principios de febrero con un disparo desviado a la media hora.

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Vinícius anotó el segundo gol desde media distancia al comienzo de la segunda mitad, lo que resultó crucial, ya que el Alavés descontó con un gol en el tiempo de descuento a través de Toni Martínez.

La victoria puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en La Liga para el Madrid y los colocó nuevamente a seis puntos del líder Barcelona, que recibe al Celta de Vigo el miércoles.

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Con este resultado, el Real Madrid continúa en la segunda plaza del torneo liguero con 32 partidos jugados y 73 puntos.

Por su parte, el Alavés, que también ha disputado 32 encuentros, está al borde de los puestos de descenso, en la casilla número 17 con 33 unidades, una por encima del Elche (puesto 18 con 32 puntos).

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