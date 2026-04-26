“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando del panorama que ahora vive Venezuela y de su líder democrática, María Corina Machado, quien ha dicho que volverá pronto al país para trabajar por la transición democrática.

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Quiroga habló sobre el tiempo que ha pasado desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y los pocos cambios que se han visto hasta hoy: “El riesgo es que con lo que pasa en Irán, Venezuela está quedando relegado porque el ancho de banda no alcanza”.

Luego se refirió a las elecciones que debe haber en Venezuela y aseveró que no deben pasar de este año: “Delcy es la heredera del criminal, es parte del conglomerado, exijan lo que todos queremos, elecciones en Venezuela este 2026”.

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año, de lo contrario se puede perder el esfuerzo heroico y titánico que se hizo el pasado 3 de enero, para honrar ese esfuerzo y ser consecuentes con el pueblo venezolano, elecciones este año”, complementó el expresidente boliviano.