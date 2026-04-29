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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Colombia

“Que respondan por el fracaso de la paz total”: Coronel retirado al gobierno colombiano ante oleada de atentados al suroccidente del país

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Carlos Javier Soler, coronel retirado del Ejército de Colombia, le mandó un mensaje al candidato Iván Cepeda de no lavarse las manos ante los atentados en el país.

Más de dos mil 800 soldados llegarán al sur del departamento colombiano del Valle del Cauca y al norte del Cauca, zonas que en los últimos 6 días han sido blanco de las acciones terroristas de las disidencias de las FARC.

Junto al personal militar también arribaron vehículos blindados y nuevas capacidades operativas como parte del refuerzo del plan integral de seguridad. El anuncio hecho por el comandante del ejército, general Royer Gómez, tuvo lugar durante la presentación de la captura de alias "mi pez" cabecilla del frente Dagoberto Ramos, estructura criminal vinculada a alias Marlon bajo el mando del peligroso narcoterrorista Iván Mordisco.

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La oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia hizo un duro llamado a las autoridades en medio de la escalada terrorista en el suroccidente del país, el encargado de la oficina del alto comisionado pidió proteger a la población civil y alertó sobre la gravedad de los hechos.

La arremetida terrorista en Colombia provocó un pronunciamiento del papa León XIV, desde el vaticano durante la audiencia general. El sumo pontífice expresó su rechazo al asesinato de 20 personas, una masacre cometida por el grupo narco-criminal de las FARC que hasta hace algunos meses recibió todos los beneficios de Gustavo Petro.

Carlos Javier Soler, coronel retirado del Ejército de Colombia, habló en NTN24 sobre esta oleada de atentados en el suroccidente del país y aseguró que la lucha por ese territorio es clave para el narcotráfico y que el proyecto de ‘Paz Total’ ha sido un fracaso.

Yo creo que nos hemos devuelto 20 años en las elecciones presidenciales. Aquí la lucha por el suroccidente es clave porque tiene todo el sistema dinámico de la producción de cocaína”, aseveró.

“Esto le plantea un reto al gobierno de control territorial, pero no es con más soldados, yo insisto que la clave de todo es la inteligencia y este gobierno acabó con eso”, añadió el invitado.

Por último, le envió un mensaje a los líderes de izquierda, incluido el candidato presidencial Iván Cepeda, sobre sus insinuaciones de que estos atentados son perpetrados por la extrema derecha; aseguró que no se deben lavar las manos y le dijo al gobierno del presidente Petro “que respondan por el fracaso de la paz total”.

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