Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, publicado este 29 de abril, confirma que Irán se encuentra en un estado de desgaste neto. La capacidad armamentística del régimen de Irán está reducida en un 47%.

Esto significa que la alianza de Estados Unidos e Israel, en dos meses, desde el 28 de febrero hasta hoy, ha destruido el 53% del arsenal total iraní, compuesto por misiles, drones y lanzadores.

Al 28 de febrero el 100% de la capacidad operativa eran 3.000 misiles balísticos, hoy esa cifra cayó a 1.590 unidades; una reducción drástica del 47% de su arsenal.

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La columna vertebral de su despliegue, los lanzadores móviles, fundamentales para ejecutar ataques, pasaron de 180 operativos a solo 96. El régimen ha perdido el 46% de su fuerza de lanzamiento inicial. En cuanto a la guerra con drones, el inventario se desplomó de 4.500 a 2.380 equipos, otra caída cercana al 47%.

Santiago García, consultor y experto en seguridad, analizó este revelador estudio en La Noche de NTN24.

“Irán ahora no tiene cómo defender lo poco que le queda, fue neutralizada su pobre y mediocre fuerza aérea, su armada prácticamente no existe”, indicó.

“Ya no tiene cómo defenderse, su capacidad de defender su espacio aéreo, sus costas, sus bases es prácticamente nula”, agregó.

El experto también aseguró que Irán enfrenta otro problema relacionado con sus equipos dañados, ya que no tiene insumos para reparación, lo que estaría provocando un colapso al interior del régimen.

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“Se ven claramente la efectividad y contundencia de los ataques”, señaló García.

“Irán lleva más de 20 años sacrificando inversión social, tecnológica y en infraestructura para esta locura de arsenal de 3000 misiles”, subrayó.