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Martes, 31 de marzo de 2026
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Mundial 2026

Colombia ya conoce a su último rival: selección africana se une al Grupo K de Portugal y la 'Tricolor'

marzo 31, 2026
Por: Diana Pérez
RD del Congo y Colombia | Foto: EFE
RD del Congo y Colombia | Foto: EFE
RD del Congo debutará el 17 de junio ante Portugal en el Estadio NGR de Houston, Estados Unidos.

A tan pocas semanas de que se dé el Mundial de 2026, ya son 47 las selecciones clasificadas al evento deportivo más importante del planeta y entre los equipos que obtuvieron recientemente su cupo se encuentra el último nombre que hará parte del grupo de Colombia y Portugal.

Este martes, la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo conoció el nombre de su último rival del Grupo K: República Democrática del Congo, equipo que derrotó a Jamaica en el Torneo de Repechaje disputado en México.

RD del Congo consiguió su boleto al Mundial tras vencer 1-0 a Jamaica con un gol del futbolista Axel Tuanzebe en el minuto 100 del partido que casi se tiene que definir desde el punto penal.

Liderada por nombres que brillan en el fútbol europeo como Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle), la selección africana se impuso al desgaste del tiempo extra y se vio más entera para hacer la diferencia en el remate del partido.

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El gol, el más importante para RD del Congo en más de medio siglo, hizo estallar la casa de las Chivas del Guadalajara, que apoyó en mayor medida a la nueva invitada al Mundial, la décima selección africana en este nuevo torneo orbital de 48 equipos.

Ahora, una vez definido todos los rivales, la 'Tricolor' deberá enfrentarse a Uzbekistán, Portugal y RD del Congo en fase de grupos de la Copa del Mundo, siendo su primer partido contra el conjunto asiático, luego contra el equipo africano y por último sellará su destino contra los 'lusos' encabezados por Cristiano Ronaldo.

RD del Congo participará por segunda vez en un mundial, siendo su primera aparición en este torneo en la edición de Alemania 1974, para ese entonces era conocido como República de Zaire.

Ahora la escuadra dirigida por el francés Sébastien Desabre tendrá la oportunidad de intentar de hacer una mejor participación en esta nueva edición del Mundial. RD del Congo debutará el 17 de junio ante Portugal en el Estadio NGR de Houston, Estados Unidos.

El último cupo a la Copa del Mundo se decide en la noche de este martes entre las selecciones de Bolivia e Irak.

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