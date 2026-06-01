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Lunes, 01 de junio de 2026
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Linda Caicedo, futbolista colombiana en el Real Madrid - Foto: AFP
Linda Caicedo, futbolista colombiana en el Real Madrid - Foto: AFP
Linda Caicedo

Linda Caicedo sigue brillando en el exterior; la delantera colombiana fue elegida como la mejor futbolista de la temporada

junio 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Durante la vigente temporada, Caicedo disputó un total de 41 partidos, encuentros durante los cuales marcó 13 tantos.

La atacante colombiana, Linda Caicedo, con su talento y destreza sigue destacándose en el fútbol del exterior, recientemente la joven futbolista fue galardonada por su desempeño durante la vigente campaña con su equipo el Real Madrid.

Caicedo recibió el Premio a la Jugadora Cinco Estrellas Mahou del conjunto merengue de la temporada 2025/2026, reconocimiento con que destaca a la delantera cafetera como la más sobresaliente de la escuadra española.

Durante la reciente campaña, Linda disputó un total de 41 partidos, encuentros durante los cuales marco 13 tantos, rendimiento que fue calificado por el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, sobre 7.31.

Un reconocimiento que revalida el rendimiento de la colombiana quien durante la vigente temporada fue elegida por los aficionados en tres ocasiones como Jugadora Cinco Estrellas Mahou del mes.

La felicidad de Linda Caicedo tras recibir el galardón

Tras recibir el premio la colombiana se mostro feliz por alcanzar este reconocimiento, el cual se lo dedico a los hinchas del Real Madrid.

“Estoy muy contenta y quiero agradecer este premio a todos los madridistas. Ha sido una temporada que no ha sido fácil, pero siempre se aprende y se crece en lo individual y en lo colectivo”, dijo la futbolista colombiana.

Asimismo, la futbolista caleña, resalto que cada campaña con el conjunto Merengue, le ha permitido aprender, corregir, crecer y aportarle de manera significativa a su equipo.

“Siempre se crece en cada temporada y en lo individual he dado un salto para ayudar más a mi equipo. Siempre se quiere más y se aspira a títulos, pero hay que hacer un análisis de los momentos buenos y de los no tan buenos, de los que siempre se aprende”, sentenció.

De esta manera Linda Caicedo, sigue consolidándose como una de las jugadoras colombinas más destacadas en el balompié internacional, desde su arribo al Real Madrid en febrero de 2023.

Ahora la delantera caleña, se concentrará en los retos próximos con la selección Colombia, con la cual disputará las últimas dos fechas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo donde las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscaran la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

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