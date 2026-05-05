Tres exfutbolistas campeones colombianos se unen a reconocido creador digital en 'El Camerino': de esto se trata

Tres exfutbolistas campeones en el fútbol colombiano se unieron a un reconocido creador digital para crear 'El Camerino', un nuevo formato que busca abrir una conversación directa sobre lo que pasa dentro y fuera de la cancha del balompié.

Con cuatro miradas distintas y un mismo punto de encuentro, el fútbol, el programa, transmitido de manera digital, promete abordar "sin guiones ni filtros" todo lo relacionado con el que es considerado por muchos como el deporte más importante del mundo.

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Uno de los exfutbolistas cafeteros que hace parte del programa es Macnelly Torres, exfutbolista profesional, campeón del futbol colombiano y campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, además de haber tenido un paso importante por la selección Colombia.

Andrés Felipe Cadavid, quien fue también campeón del fútbol colombiano, pero con Millonarios, se suma al grupo de exfutbolistas que hacen parte del show. Cadavid, cabe resaltar, se ha hecho tendencia últimamente en redes sociales por sus contundentes revelaciones sobre la liga local.

De igual manera, Orlando Berrío, que fue también campeón del futbol colombiano, y bicampeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional y el equipo brasileño Flamengo, participa de la iniciativa.

Los tres jugadores, con importante trayectoria en el fútbol colombiano e internacional, se sumarán a Dímelo King, una figura importante del ecosistema digital.

Dímelo King es un emprendedor, comunicador y creador de contenido barranquillero que se ha enfocado principalmente en el género urbano en Colombia.

Con la combinación de la experiencia deportiva y el lenguaje de las nuevas audiencias, se planteará entonces un encuentro poco común entre la mirada de quienes vivieron el fútbol desde adentro y la lógica de los usuarios digitales.

"Más allá del análisis tradicional, El Camerino propone una dinámica de conversación en la que caben la opinión, la anécdota y la controversia. Un espacio donde el fútbol se discute desde la vivencia, pero también desde la mirada crítica y la espontaneidad que permite el formato digital", comunicó Jaque, que dio a conocer el proyecto.

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Con tres emisiones por semana, lunes, martes y jueves de 8:30 p.m. a 9:30 p.m. (hora Colombia), a través de las plataformas de Dímelo King, la apuesta, que ya está en marcha, se suma a una larga lista de nuevas formas de comunicación sobre la manera en que se habla de fútbol.