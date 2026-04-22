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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Fórmula 1

'Peso pesado' de la Fórmula 1 denuncia vínculos financieros entre equipos rivales: "existe un alto riesgo de que se comprometa la integridad de nuestro deporte"

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera a cuadros se exhibe en la línea de meta del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito Suzuka - Foto de referencia: EFE
Bandera a cuadros se exhibe en la línea de meta del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito Suzuka - Foto de referencia: EFE
El empresario alude al hecho de que un solo propietario puede ser dueño de un equipo grande 'A' y de un equipo 'B' más pequeño en la F1.

Según recoge AFP, este miércoles el presidente del equipo británico McLaren de Fórmula 1, el empresario estadounidense Zak Brown, denunció vínculos financieros entre equipos rivales que, según menciona, socavan "la integridad del automovilismo".

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Durante una rueda de prensa al sur de Londres, Brown no mencionó explícitamente al equipo anglo-francés Alpine, que, según se informa, está negociando con Mercedes F1 la venta de una cuarta parte de su participación.

En ese contexto, Brown sostuvo: "Los once equipos de F1 deberían ser lo más independientes posible, porque creo que existe un alto riesgo de que se comprometa la integridad de nuestro deporte".

"Esto consecuentemente alejaría a nuestros aficionados más rápidamente que cualquier otra cosa", advirtió.

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Además, el multimillonario de 54 años continuó: "Esto aplica para todos, a los equipos 'A-B', a cualquier copropiedad".

El empresario alude al hecho de que un solo propietario puede ser dueño de un equipo grande 'A' y de un equipo 'B' más pequeño en la F1.

"Si hablamos de rendimiento, es cierto que se puede maximizar ese rendimiento cuando dos equipos dependen del mismo grupo. Es un verdadero problema en términos de la integridad del deporte... y un serio problema para su equidad", insistió Brown.

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El Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026 comenzó con el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo) y termina con el GP de Abu Dhabi (4-6 de diciembre).

La presente campaña contará con un récord de 24 carreras, destacando la incorporación del nuevo GP de Madrid.

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