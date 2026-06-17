Estadio completamente amarillo: así fue el emotivo himno de Colombia en su primer partido del Mundial 2026

La mancha amarilla se tomó el Estadio Ciudad de México; los jugadores de la Selección Colombia y los miles de aficionados presentes allí entonaron a todo pulmón el himno nacional en los actos protocolarios previo al juego ante su similar de Uzbekistán.

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Con la modificación de la FIFA, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, se permite que las selecciones salgan al terreno de juego con su nómina completa para los actos protocolarios, la cual permite que los 26 hombres elegidos por el técnico salten al terreno de juego.

En medio de la entonación del himno nacional de Colombia, a jugadores y referentes de la selección cafetera como James Rodríguez, canto con emotividad; en su mirada al capitán de la ‘Tricolor', quien juega su tercer Mundial, se reflejaba nostalgia.

Los demás jugadores del plantel, con la mano en el pecho, entonaron a todo pulmón las letras representativas del himno de su patria.

Otro de los que se mostró emotivo fue el técnico de la selección Colombia, que, una vez finalizaron los actos protocolarios del encuentro, lanzó su arenga de motivación.

“Vamos, vamos”, dijo Néstor Lorenzo en medio de aplausos.