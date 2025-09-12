Selección Colombia perdería a uno de sus goleadores para los amistosos de octubre como preparación para la Copa del Mundo

En octubre habrá dos nuevas fechas FIFA en las que Europa, África, Asia y Concacaf continuarán en la disputa de las eliminatorias para conocer más clasificados al Mundial 2026 que hasta ahora solo tiene 18 selecciones confirmadas.

Entre las confirmadas están las seis selecciones de Conmebol, que el pasado 10 de septiembre cerró su clasificatoria dejando a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay como las seis selecciones clasificadas a la cita orbital y a Bolivia en el repechaje.

Como ya se acabaron las eliminatorias de Sudamérica, estas selecciones aprovecharán las fechas FIFA que restan para jugar partidos amistosos de preparación de cara al Mundial en Norteamérica y a la ubicación en el ranking mundial de cara al sorteo de los grupos en diciembre.

La selección Colombia disputará sus amistosos ante dos de las selecciones anfitrionas: México y Canadá y se espera que lleve tanto a sus hombres consolidados como nuevas caras para tener alternativas en caso de alguna lesión cercana al Mundial.

En tres semanas se espera que se conozcan los convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo para estos juegos, pero ya se habla de la primera baja por lesión de uno de los delanteros que ha hecho parte del ciclo.

Se trata del atacante antioqueño de 21 años Jhon Jáder Durán quién, según la prensa turca, tendría una lesión más delicada de lo que parecía en un principio, por lo que estaría fuera de las canchas cerca de un mes, en recuperación y se perderá varios partidos con su equipo el Fenerbahce.

Por este motivo no sería de la consideración del cuerpo técnico de la ‘tricolor’ que no lo tuvo en cuenta para la última doble fecha de la eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, pero que lo ha llamado en anteriores ocasiones para juegos importantes y para la Copa América.