NTN24
Sábado, 13 de junio de 2026
Sábado, 13 de junio de 2026
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
El combinado inglés eligió la base de Swope Soccer Village de Inglaterra, en Kansas City, Misuri, como sede para sus entrenamientos.

Durante su traslado desde una base de preparación en Florida a Kansas City, centro de entrenamiento elegido por la selección de Inglaterra de cara a su participación en la Copa del Mundo, conoció que el combinado inglés fue víctima de robo.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con la información preliminar, dentro de los elementos de equipamiento que fueron robados, tras el asalto a los vehículos que transportaban el material hacia la sede de concentración, el Swope Soccer Village, se encontraron botines de los jugadores, bolones, entre otros elementos necesarios del cuerpo técnico necesarios para el desarrollo de los entrenamientos del equipo.

Frente a esta situación, se pronunció el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los 'Three Lions' a su centro de entrenamiento el sábado.

"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", indicó Lucas en su cuenta en X.

"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", agregó.

Frente a este caso, se ha conocido que la policía de Kansas City arrestó a dos sujetos sospechosos del robo, quienes han sido presentados a las autoridades.

Aunque la Asociación Inglesa del Fútbol confirmó el robo, no ha entregado más detalles, no ha dado más detalles debido a que la investigación policial se encuentra abierta, según la información compartida por AF News.

Cabe destacar que la selección de Inglaterra eligió la base de Swope Soccer Village de Inglaterra, en Kansas City, Misuri, como sede para sus entrenamientos durante su participación inicial en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, instancia en la que se medirá ante Croacia, Ghana y Panamá.

Entre tanto, su primera salida en el certamen mundialista será el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Dallas ante el combinado croata liderado por Luka Modric.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Copa del Mundo

Selección de Inglaterra

Robo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Será el fin del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán? Experto analiza el anuncio del acuerdo hecho por Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Presidente de la CAF explica cómo en El Salvador se hizo el "mayor canje de deuda en historia de la región" y habla de "desafíos" en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Deportes

Ver más
Rafael Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona / Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Fotos: EFE
FC Barcelona

El FC Barcelona advierte con llevar a cabo "acciones legales" por señalamientos de Florentino Pérez

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado podría regresar al fútbol colombiano; varios equipos del FPC le estarían siguiendo los pasos

Selección de Canadá | Foto: EFE
Selección de Canadá

Con un gol sobre el final, la anfitriona Canadá suma el primer punto de su historia en un Mundial tras empatar 1-1 con Bosnia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

“Otra fuente de fraude muy grande es lo que van a hacer las famosas disidencias de las FARC presionando al pueblo”: exsenador Rodrigo Lara

Explosión en Pdvsa
PDVSA

Muere uno de los heridos por explosión en planta de gas en Lago Maracaibo operada por empresa china

Rafael Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona / Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Fotos: EFE
FC Barcelona

El FC Barcelona advierte con llevar a cabo "acciones legales" por señalamientos de Florentino Pérez

Astronautas de misión Artemis (AFP)
Artemis II

Astronautas de la Misión Artemis II que viajaron alrededor de la Luna fueron increpados por hombre que los acusó de mentir: "Nunca nadie ha ido al espacio"

Willie Colón - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto Canva
Música

Willie Colón dio su aval antes de morir para que dos artistas venezolanos reinterpretaran uno de sus himnos y este fue el resultado

Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba - Foto: NTN24
Cuba

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

El Gobierno de Donald Trump habría ordenado frenar investigaciones penales contra Delcy Rodríguez en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre