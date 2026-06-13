Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Durante su traslado desde una base de preparación en Florida a Kansas City, centro de entrenamiento elegido por la selección de Inglaterra de cara a su participación en la Copa del Mundo, conoció que el combinado inglés fue víctima de robo.

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De acuerdo con la información preliminar, dentro de los elementos de equipamiento que fueron robados, tras el asalto a los vehículos que transportaban el material hacia la sede de concentración, el Swope Soccer Village, se encontraron botines de los jugadores, bolones, entre otros elementos necesarios del cuerpo técnico necesarios para el desarrollo de los entrenamientos del equipo.

Frente a esta situación, se pronunció el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los 'Three Lions' a su centro de entrenamiento el sábado.

"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", indicó Lucas en su cuenta en X.

"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", agregó.

Frente a este caso, se ha conocido que la policía de Kansas City arrestó a dos sujetos sospechosos del robo, quienes han sido presentados a las autoridades.

Aunque la Asociación Inglesa del Fútbol confirmó el robo, no ha entregado más detalles, no ha dado más detalles debido a que la investigación policial se encuentra abierta, según la información compartida por AF News.

Cabe destacar que la selección de Inglaterra eligió la base de Swope Soccer Village de Inglaterra, en Kansas City, Misuri, como sede para sus entrenamientos durante su participación inicial en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, instancia en la que se medirá ante Croacia, Ghana y Panamá.

Entre tanto, su primera salida en el certamen mundialista será el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Dallas ante el combinado croata liderado por Luka Modric.