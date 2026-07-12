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Chile

Vehículo atropelló a una multitud en la feria de Viña del Mar dejando seis muertos y siete heridos; los testigos intentaron linchar al conductor

julio 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar / FOTO: redes sociales
Conductor atropella y mata a seis personas en feria en Viña del Mar / FOTO: redes sociales
El hombre habría perdido el control de su vehículo y terminó lanzándose contra la gente, las autoridades investigan los hechos.

Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo atropelladas por un vehículo que subió a una acera en una feria en Viña del Mar, informó la policía chilena.

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El conductor era un suboficial naval que estaba fuera de su horario de servicio, según la Armada de Chile.

Por causas que aún se investigan, el hombre "habría perdido el control" y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, unos 120 km al oeste de Santiago.

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El conductor, que por poco es linchado por los testigos de lo ocurrido, fue detenido y sometido a exámenes, según la policía.

"Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente", precisó Guaita.

Los primeros testimonios recogidos por la policía afirman que el vehículo circulaba en exceso de velocidad por una vía junto a la feria.

En las fotografías tomadas después del incidente se puede ver un auto blanco con el parabrisas estrellado y parte del capó destruido, rodeado de jirones de ropa, cajas de cartón y otros aparentes artículos de feria.

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El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, dijo que según los reportes preliminares de Carabineros el hombre no estaba "bajo los efectos del alcohol" y probablemente perdió el control "por la llovizna".

La feria de Caupolicán, en el barrio popular Gómez Carreño, tiene un sector de vendedores ambulantes, otro de artículos de bazar y también de frutas y verduras, explicó el delegado.

La identidad de los fallecidos no fue confirmada en lo inmediato, pero por los testimonios recogidos inicialmente se cree que en su mayoría eran "comerciantes", afirmó Millones.

La Armada de Chile informó en un comunicado que el conductor era "un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular".

Se trata de un cabo de Infantería de Marina, según el Ministerio de Defensa.

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