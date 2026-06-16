Francia arranca con pie derecho la Copa del Mundo: Mbappé anotó y se puso a dos tantos del máximo goleador de los Mundiales
Francia, uno de los favoritos a ganar el Mundial 2026, ganó su primer partido de la fase de grupos ante Senegal (3-1).
'Les Bleus' no pudo romper el empate en la primera parte del encuentro. Sin embargo, ya en la segunda mitad abrió el marcador y amplió la ventaja.
Esto por cuenta de Kylian Mbappé, en el minuto 66 de partido y 90 +6 '; y por cuenta de Bradley Barcola, en el minuto 82.
En cuanto a Senegal, Ibrahim Mbaye, descontó en el minuto 90+5', un minuto antes de que Mbappé materializara su doblete.
Vale destacar que Kylian Mbappé llegó a 14 goles en la historia de los Mundiales, superando a Lionel Messi y Just Fontaine.
Con esta cifra, el apodado cariñosamente 'Donatello' se puso a tan solo dos anotaciones de Miroslav Klose (16 goles), máximo artillero histórico de Copas del Mundo.
La selección de Francia ha ganado 2 Copas Mundiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Sus títulos llegaron en las ediciones 1998, como país anfitrión, derrotando a Brasil en la final y en 2018, torneo celebrado en Rusia, superando a Croacia en el partido definitivo.
'Les Bleus' han llegado a 4 finales de la Copa del Mundo en su historia, logrando 2 títulos y perdiendo las otras 2 finales.
Las dos finales dolorosas fueron contra Italia, en la edición Alemania 2006, y contra Argentina, en la edición Qatar 2022.