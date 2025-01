Semifinalista del Abierto de Australia confiesa que no le gustó que un periodista sugiriera que veterano tenista podría ser su padre

El tenista estadounidense Ben Shelton, quien este miércoles se impuso en los cuartos de final del Abierto de Australia al italiano Lorenzo Sonego, expresó su inconformismo por algunos tratos de parte de periodistas, locutores y presentadores hacia los jugadores durante el torneo.

De hecho, afirmó que él mismo se ha sentido incómodo por algunos comentarios que le han hecho los comunicadores durante el campeonato.

Narró un par de episodios que le generaron molestia. En uno de ellos un periodista sugirió que el veterano tenista francés, de 38 años, Gael Monfils podría ser su padre y, en otro momento, otro comunicador le hizo sentir que nadie en el público lo apoya en sus partidos.

VEA TAMBIÉN La ucraniana Svitolina deja clara su posición con gesto a tenista rusa tras final de su partido en el Abierto de Australia o

“Hubo algunos comentarios hacia mí en entrevistas después de partidos. Uno me dijo ‘oye Monfils es lo suficientemente mayor como para ser tu padre. Quizás él sea tu padre’. O hoy en la pista que me dicen ‘oye Ben como se siente que sin importar con quien te enfrentes, nadie te va a estar alentando’. Quizás tiene razón, pero no creo que esos comentarios sean respetuosos por parte de personas a las que nunca había visto en mi vida”, afirmó.

En ese sentido mencionó que ha “estado un poco conmocionado esta semana por como los jugadores han sido tratados por los periodistas y locutores”.

“Creo que lo del tipo que molestó a Novak no fue un episodio único. Lo he notado con diferentes personas, no solo conmigo mismo. Lo noté con Learner Tien en uno de sus partidos. Creo que cuando derrotó a Daniil Medvédev su entrevista después del partido fue bastante incómoda y sin respeto”, resaltó.

Finalmente consideró que los periodistas, presentadores y locutores deberían ayudar a los tenistas a crecer y “aportar a que estos atletas que ganan en grandes rondas de torneos disfruten esos momentos”. “Siento que ha habido mucho negativismo de su parte y creo que algo necesita cambiar”, reiteró.

El estadounidense, en el plano deportivo, venció a Lorenzo por un marcador de 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 y se enfrentará por una plaza en la final al italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner, quien se impuso a Alex De Miñaur, este miércoles, por 6-3, 6-2 y 6-1.

Shelton consiguió a los 22 años su segunda semifinal en un 'Grande', tras haber disputado la del US Open 2023.

Sonego, de 29 años, disputaba sus primeros cuartos de final de un Grand Slam. Vencedor en su último duelo ante Shelton, en la primera ronda de Roland Garros 2023, ahora tiene un balance de dos derrotas y una victoria ante el zurdo estadounidense.