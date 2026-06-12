Trump llamó a la selección de Estados Unidos antes de su debut en el Mundial ante Paraguay y les dio un esperanzador mensaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la selección de fútbol de su país antes del debut en el Mundial 2026 contra Paraguay, informó el equipo el viernes.

En un video compartido en las redes sociales, se ve al entrenador de la selección, Mauricio Pochettino, sosteniendo el teléfono en modo altavoz ante los jugadores.

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"Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico (...) y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final", dijo Trump en esa llamada efectuada la noche del jueves. "Solo quiero desearles mucha suerte", añadió.

"Muchísimas gracias por su apoyo, señor presidente", respondió el entrenador argentino.

Estados Unidos se enfrenta a Paraguay en Los Ángeles en el primer partido del Mundial 2026 que se celebra en suelo estadounidense, válido por el Grupo D, desde la 01H00 GMT del sábado.

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Trump no asistirá al partido del viernes, pero dijo a principios de esta semana que planea asistir al Mundial de alguna forma.

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho anteriormente que espera que Trump entregue el trofeo al equipo ganador de la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, nueva Jersey.