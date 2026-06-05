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Bandas de Rock

Demandan a uno de los vocalistas de 'KISS' y a su esposa por el caso de un accidente automovilístico ocurrido en 2024

junio 5, 2026
Por: Diana Pérez
KISS | Foto: EFE
KISS | Foto: EFE
La esposa del vocalista de KISS, Shannon, aseguró que su esposo no estaba en el vehículo durante el accidente "leve" y que nadie resulto herido.

El vocalista de la famosa banda de rock 'Kiss', Gene Simmons, y su esposa, Shannon Tweed, han sido demandados por un caso de un accidente automovilístico que ocurrió en 2024.

Según han reportado medios locales como TMZ, la pareja está siendo demandada por Evan Brenner, quien dice que sufrió graves lesiones en julio de 2024 cuando sus carros chocaron en Sunset Boulevard en Los Ángeles, en Estados Unidos.

La demanda a la que obtuvo acceso TMZ explica que Brenner alega que sufrió lesiones graves en su cuerpo y una conmoción en el sistema nervioso, que le ocasionaron fuertes dolores.

Además, por esto necesitará "los servicios futuros de médicos, enfermeras y hospitales", porque dice que le genera grandes gastos médicos y también afirma que a causa del accidente perdió ingresos debido a su incapacidad para trabajar como consecuencia del accidente.

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Por esta razón, el demandante solicitó ante el tribunal que la pareja le dé una indemnización por "daños y perjuicios generales", así como también una indemnización por "daños y perjuicios especiales para cubrir gastos médicos, hospitalarios, radiografías y otros gastos incidentales".

Por su parte, la esposa del vocalista de KISS, Shannon, aseguró que su esposo no estaba en el vehículo durante el accidente "leve" y que nadie resulto herido. Y explicó que lo único que ocurrió realmente fue que en el choque se le dañó "un poco" la pintura al otro hombre.

La esposa del músico también detalló que intercambiaron información y que el demandante fue muy "amable" cuando hablaron por mensajes de texto, pero cree que todo cambió cuando el hombre descubrió quiénes eran ella y su esposo, por lo que cree que la demanda presentada "solo es una forma de sacar dinero".

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