Productor que trabajó con Shakira en 'Las Mujeres Ya No Lloran’ recibió importante reconocimiento de la industria

El nombre de un productor colombiano ha estado detrás de nombres de grandes artistas como Shakira, J Balvin, Maluma, Nicky Nicole y Ricky Martin, entre otros, y ha llegado incluso a ser premiado por su trabajo musical en los éxitos de varios de ellos.

Se trata de NUP, quien, con un trabajo realizado sobre todo detrás de escena, ha estado ligado a algunos de los proyectos más relevantes del pop latino en la actualidad.

NUP, cabe resaltar, es un productor, compositor y creativo colombiano cuya historia comenzó entre bandas sinfónicas, música clásica y el auge del reggaetón en Medellín.

Tras haber vivido una temporada en Nueva York, Estados Unidos, donde, según ha contado abiertamente, aprendió producción musical de manera autodidacta mientras trabajaba en distintos oficios, regresó a Colombia para desarrollar una carrera que lo ha conectado en los últimos años con figuras clave de la industria.

Otros grandes nombres con los que el productor paisa ha trabajado son Ozuna, Sebastián Yatra, Ricky Martin, Ryan Castro y Beéle, como parte de una generación de productores colombianos, aunque ha sido con Shakira con quien ha alcanzado sus mayores logros.

Y es que NUP recibió un reconocimiento oficial por parte de The Recording Academy gracias a su participación como productor en 'Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira', una de las producciones latinas más mediáticas y exitosas de los últimos años.

Asimismo, 'Monotonía', el éxito mundial de la barranquillera junto a Ozuna, le otorgó a NUP el Premio ASCAP, reconocimiento anual entregado por American Society of Composers, Authors and Publishers a las composiciones más destacadas del mercado musical.

El galardón fue recibido por NUP después haber recibido otro reconocimiento en 2022 por 'Sobrio', uno de los sencillos más exitosos de Maluma.

A esto se suma su participación en Dharma, el álbum de Sebastián Yatra reconocido por The Latin Recording Academy como Álbum del Año en noviembre de 2022.

Durante este año, NUP ha participado en canciones como 'Mi Ex' de DFZM y Blessd, 'Dalmation' de J Balvin y Ryan Castro, 'Díaz Lucho' de FAT N y LA CREME, y 'Amiga' de Zion.

Su trabajo creativo se mueve entre sesiones privadas, campamentos de composición y procesos de producción que hoy conectan Medellín, Miami, Los Ángeles y otras capitales clave de la industria musical global.