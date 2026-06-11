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Jueves, 11 de junio de 2026
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Shakira

El 'Dai Dai' de Shakira retumbó en el Azteca en inauguración del Mundial: así fue el show en el que bailarina por momentos fue más enfocada

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira - Foto AFP
Shakira - Foto AFP
Ciudad de México albergó la gran inauguración en el Estadio Azteca en donde diferentes artistas musicales se presentaron.

Este jueves 11 de junio se dio inicio a la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

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Precisamente, Ciudad de México albergó la gran inauguración en el Estadio Azteca en donde diferentes artistas musicales se presentaron ante los miles de asistentes.

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Una de ellas fue la cantante colombiana Shakira quien, como es habitual, ha logrado consagrarse como una de las estrellas de la cita orbital, ya sea en sus inauguraciones o finales.

Y es que la barranquillera lleva vinculada a los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas, siendo recordada principalmente por su histórico Waka Waka del Mundial 2010.

Además, actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.

Para esta edición de 2026, la cantante colombiana se presentó en la inauguración en México con su tema "Dai Dai", el cual retumbó en el estadio Azteca antes del pitazo inicial.

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Vestida de amarillo, la colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Además, estuvo acompañada de varias decenas de bailarinas que también lucían los tonos blancos y amarillos en sus vestimentas.

Una de ellas, Natalia Palomares, quien ha ganado fama mundial, fue enfocada continuamente lo que habla de su impacto en el escenario junto a Shakira.

Uno de los momentos más 'top' de su presentación ocurrió en el coro de la canción cuando la cantante entona la frase: 'Dale, no olvides lo que vales. Juega como tú sabes. Como tú sabes', al tiempo que baila acompañada de Burna Boy.

La ceremonia de unos 15 minutos contó igualmente con las presentaciones de la banda Maná, el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y el reguetonero colombiano J Balvin.

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Cabe mencionar que Shakira también estará presente en la final del evento, cuando haga parte del espectáculo de medio tiempo, que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Se trata del primer show de este tipo que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol y cuya curaduría está a cargo de Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

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