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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Shakira

La respuesta de Shakira sobre cuál será la selección que apoyarán sus hijos en el Mundial: ¿Colombia o España?

mayo 27, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
La cantante también reveló temas sobre futuros romances y sobre cómo fue enfrentar su ruptura con Piqué.

La artista colombiana Shakira se está preparando para retomar “Las Mujeres ya no lloran World Tour”, y en su camino habló con The Times, en torno a su nueva canción “Dai Dai”, y sobre aspectos personales, incluyendo sus hijos y su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

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Teniendo en cuenta las raíces de Shakira como colombiana y las de Piqué como español, le preguntaron a la artista que, frente a un eventual escenario en el que se enfrenten Colombia contra España, sus dos hijos a cuál equipo apoyarían. La artista, entre risas, dio una curiosa respuesta.

No quiero conocer la respuesta”, respondió entre risas y reiteró que “por eso no hago esas preguntas”.

Posteriormente, le preguntaron sobre su vida amorosa y descartó cualquier romance en su vida y reservó toda su energía en su carrera musical, dijo: “No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”.

“Tengo un plato lleno. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes en mi vida, también disfruto mi tiempo a solas”, expresó la artista.

Y añadió en referencia a su relación con Piqué: “Siempre tendré gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”.

No obstante, resaltó que, durante la separación con su expareja, enfrentó situaciones complejas, como la hospitalización de su padre, y el proceso judicial en la Hacienda española sobre su presunta evasión de impuestos que recientemente terminó en victoria con ganancias de más de 60 millones de euros.

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He pasado por tanto dolor, pero me ha hecho, quizás de una forma inesperada, una persona más sabia, o al menos más fuerte”, reiteró durante la entrevista.

Finalmente, dijo que en su camino de crecimiento se ha percatado que “es asombroso descubrir que los seres humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas”.

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