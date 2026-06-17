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Daddy Yankee

Daddy Yankee recibe duro revés de la justicia de Puerto Rico en la pelea judicial que sostiene con su exesposa Mireddys González en el caso de bienes compartidos

junio 17, 2026
Por: Diana Pérez
Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
En diciembre de 2024, el cantante anunció que llegó a un acuerdo judicial con su esposa en Puerto Rico para retomar el control de sus empresas y establecer condiciones para el manejo de sus cuentas.

Un duro golpe recibió en las últimas horas el reguetonero puertorriqueño, Ramón Luis Ayala Rodríguez mejor conocido en el mundo artístico como Daddy Yankee, tras perder la batalla legal que sostiene con su exesposa, Mireddys González.

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En un nuevo giro en la disputa legal que sostienen desde 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó una decisión que no favorece al intérprete de 'Gasolina'. Según medios locales, el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico emitió en las últimas horas la sentencia en el caso de la liquidación de bienes gananciales tras su divorcio.

La decisión del tribunal se alinea con los fallos anteriores emitidos por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que también le dan la razón a González sobre los reclamos presentados tras el divorcio de la pareja y los bienes compartidos.

Es por ello que la sentencia reciente afirma, sobre la disputa de los bienes compartidos en casi tres décadas de matrimonio, que ambas partes tienen derechos sobre el patrimonio disputado que ronda los 500 millones de dólares.

La decisión llega luego de los intentos que hizo el cantante ante los tribunales inferiores de evitar dividir su fortuna con su exesposa. Además, se conoció que González solicitó una compensación provisional de cinco millones de dólares.

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Así como también pidió una mensualidad mientras se resuelven las otras disputas legales que sostienen.

Según el abogado Pablo Lugo, durante una entrevista en el programa “Día a Día” de Telemundo, la decisión ya no puede ser apelada, pues Yankee agotó todos los recursos legales disponibles dentro del sistema de justicia en Puerto Rico.

En diciembre de 2024, el cantante anunció que llegó a un acuerdo judicial con su esposa en Puerto Rico para retomar el control de sus empresas y establecer condiciones para el manejo de sus cuentas.

La batalla legal entre el intérprete de 'Gasolina' y Mireddys González comenzó a inicios de diciembre de ese año, poco después de anunciar su divorcio en redes sociales tras 29 años de matrimonio.

El reguetonero puertorriqueño de 47 años había presentado una moción ante la justicia contra González y su hermana Ayeicha, a quienes acusaba de retirar 80 millones de dólares sin su autorización de una cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris, otro de sus emprendimientos, para pedir el bloqueo de sus operaciones.

Mireddys González y Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, se casaron mucho antes de que el reguetonero alcanzara el éxito y la fama en el género urbano.

Se casaron cuando tenían 17 años y desde entonces lograron consolidar una relación de tres décadas en el que tuvieron dos hijos: Jeremy y Jesaaelys.

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