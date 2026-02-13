NTN24
Isabella Ladera

La venezolana Isabella Ladera confirmó que está embarazada y le cumplió un sueño a su pareja

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
La modelo confirmó los rumores que se venían dando desde que unas fotografías que circulaban por redes mostraban que estaba embarazada.

Buenas noticias para la modelo venezolana Isabella Ladera, la mujer compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que confirmó que está embarazada y será su segundo bebé, pero el primero con su pareja, el peruano Hugo García.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, fue el mensaje que puso la modelo junto a una fotografía en la que salen en la playa junto con García, abrazándose y mostrando las imágenes de la ecografía.

Por supuesto, la imagen ya tiene cientos de reacciones por parte de sus seguidores, que felicitan a la pareja por la dulce espera y les desean lo mejor en este nuevo proceso como padres.

Este será el segundo hijo de Isabella Ladera, pues ya tiene a una niña llamada Mia, quien nació en 2020 producto de la relación que sostuvo con Isander Pérez.

Entre tanto, la pareja de Isabella, el modelo peruano Hugo García había manifestado en una entrevista que soñaba con ser papá.

"Yo vengo de una familia de tres hermanos, de mamá y papá. Entonces, yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes con mi familia. Entonces, eso siempre estará en mis planes. Eso será cuando Dios quiera y se dé", dijo en el programa peruano ‘Esto es guerra’.

Con esta noticia se confirma también el buen momento que atraviesa la pareja, quienes no ocultan su amor a sus seguidores.

Esta es la primera foto de Isabella Ladera embarazada:

