Así luce Nicolas Cage en 'Spider-Noir', la nueva serie basada en los cómics de Marvel que llegará con una versión en blanco y negro y otra a color

El primer avance oficial de la nueva serie basada en los cómics de Marvel, 'Spider-Noir', fue revelado este jueves por Prime Video, que anunció además la fecha de estreno de la innovadora producción protagonizada por Nicolas Cage.

'Spider-Noir', en la que Cage hará su debut como protagonista de una serie de televisión, se estrenará a nivel mundial el 27 de mayo de 2026.

VEA TAMBIÉN Falleció a los 38 años Alex Ortega, actor de doblaje que tuvo función clave en la película Spider-Man de Tom Holland en español o

La serie, producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, estará disponible primero en Estados Unidos a través del canal lineal de MGM+ el 25 de mayo y dos días después ingresará al catálogo de Prime Video como un lanzamiento global en más de 240 países y territorios.

Como parte de una intención de la producción para generar una experiencia de visualización "especial y única", 'Spider-Noir' estará disponible en dos versiones: "Blanco y Negro Auténtico" y "Todo Color". Los usuarios podrán elegir su propia forma de verla.

Teaser Tráiler en "Blanco y Negro Auténtico":

Teaser Tráiler a "Todo Color":

La serie de acción real, basada en el cómic de Marvel 'Spider-Man Noir', se sitúa en 1930 y sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado en Nueva York, quien, tras una tragedia profundamente personal, se ve obligado a enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad.

El elenco incluye, además de Cage —ganador del Premio de la Academia— a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson.

El show cuenta además con una serie de estrellas invitadas como Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

La dirección estuvo a cargo de Harry Bradbeer, recordado por su trabajo en la película 'Enola Holmes' y en las series 'Fleabag' y 'Killing Eve', quien además fue fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios de 'Spider-Noir'.

Oren Uziel y Steve Lightfoot, cabe resaltar, se desempeñan como co-showrunners y productores ejecutivos de la serie y la desarrollaron junto al equipo ganador del Premio de la Academia detrás de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse': Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.

Lord y Miller son a su vez productores ejecutivos en su productora Lord Miller, junto con Aditya Sood y Dan Shear, y Amy Pascal también es productora ejecutiva a través de Pascal Pictures.

Nicolas Cage y Pavlina Hatoupis, entretanto, también participan como productores ejecutivos de la primera serie de televisión del 'Spider-verse' o 'Multiverso araña' animado de Sony.