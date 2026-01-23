Primera hipótesis del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos apunta a un "carril fracturado"

Un informe publicado este viernes por la comisión investigadora del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en España apunta que la causa del siniestro podría ser un carril que presentaba una fractura a la altura de una soldadura.

Aunque las investigaciones siguen en curso, dicha hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que transitaron por la estación Adamuz, justo antes de que ocurriera el primer descarrilamiento que conllevó a la tragedia el domingo, presentaban "muescas".

"Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), adscrita al Ministerio de Transportes.

Y añadió: "De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

La CIAF puntualizó que dicha fractura estaría a la altura de "una soldadura".

La conclusión de la comisión investigadora sobre esta posible causa es que se trata de una "hipótesis de trabajo" que deberá ser "corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores".

Tales muescas del costado derecho fueron observadas en las ruedas de tres trenes que pasaron por Adamuz antes del paso del tren de la compañía italiana Iryo, cuyos últimos vagones se descarrilaron justo cuando venía otro en dirección contraria que no pudo evitarlos y se descarriló también.

Los trenes transportaban a un total de 480 personas y circulaban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo permitido para el tramo, y se descartó un error humano de los maquinistas.

La tragedia, que conmocionó a España y sembró dudas sobre la fiabilidad de su sistema ferroviario, dejó un saldo de 45 fallecidos. Actualmente, las investigaciones continúan en el lugar de los hechos.