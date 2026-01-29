Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del espacio aéreo venezolano para que los ciudadanos estadounidenses puedan volver "muy pronto".

Durante el inicio de una reunión con su gabinete ministerial en la Casa Blanca, el mandatario informó ante los medios de comunicación que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras una conversación con Delcy Rodríguez.

Trump afirmó ante la prensa y en compañía de funcionarios de su administración que: "Hable con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial".

Además, el líder republicano explicó que "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá".

Trump también sentenció que para el final del día le gustaría que el espacio aéreo de Venezuela ya esté abierto.

El pasado mes de noviembre de 2025, el jefe de Estado anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores sería cerrado en su totalidad.

Mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano instó “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” a considerar tal determinación.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, las restricciones respecto al espacio aéreo han sido levantadas de apoco.

A inicios de este año, el gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones de vuelo en el Caribe tras el operativo militar en Venezuela.