Viernes, 23 de enero de 2026
Delcy Rodríguez reveló advertencia de Estados Unidos sobre ella, su hermano Jorge y Diosdado Cabello tras captura de Maduro: "Nos dieron 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar"

enero 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
La nueva cabeza del régimen venezolano aseguró que las “amenazas y chantajes son permanentes” y que su objetivo es liberar a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Un audio difundido este viernes por el diario The Guardian durante una reunión de influenciadores chavistas deja en evidencia las presiones de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela y específicamente sobre Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

En una comunicación con Freddy Ñáñez, Rodríguez explicó los momentos posteriores tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero luego de la intervención estadounidense en Caracas.

Nunca imaginamos que usarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar”, se escucha decir a Delcy.

“Aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación tan desigual”, añadió.

A su vez, contó que la administración de Donald Trump les dio 15 minutos tanto a ella, como su hermano Jorge y Diosdado Cabello para responder si colaborarían o no con Washington.

Nos enfrentamos con miedo, las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, nos dieron a Diosdado, Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar”, indicó.

Frente a la información que nos habían dicho, que lo habían asesinado y no que estaba secuestrado, nosotros dijimos ‘estamos listos a correr la misma suerte’”, agregó.

En ese sentido, señaló que “las amenazas y los chantajes son permanentes” y añadió que el régimen tiene “que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros”.

Rodríguez detalló que los objetivos son “preservar la paz de la república”, “rescatar a nuestros rehenes” y “preservar el poder político” de Venezuela.

Nos van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá, pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos”, señaló.

