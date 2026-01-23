Delcy Rodríguez reveló advertencia de Estados Unidos sobre ella, su hermano Jorge y Diosdado Cabello tras captura de Maduro: "Nos dieron 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar"

Un audio difundido este viernes por el diario The Guardian durante una reunión de influenciadores chavistas deja en evidencia las presiones de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela y específicamente sobre Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

En una comunicación con Freddy Ñáñez, Rodríguez explicó los momentos posteriores tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero luego de la intervención estadounidense en Caracas.

“Nunca imaginamos que usarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar”, se escucha decir a Delcy.

“Aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación tan desigual”, añadió.

A su vez, contó que la administración de Donald Trump les dio 15 minutos tanto a ella, como su hermano Jorge y Diosdado Cabello para responder si colaborarían o no con Washington.

“Nos enfrentamos con miedo, las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, nos dieron a Diosdado, Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar”, indicó.

“Frente a la información que nos habían dicho, que lo habían asesinado y no que estaba secuestrado, nosotros dijimos ‘estamos listos a correr la misma suerte’”, agregó.

En ese sentido, señaló que “las amenazas y los chantajes son permanentes” y añadió que el régimen tiene “que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros”.

Rodríguez detalló que los objetivos son “preservar la paz de la república”, “rescatar a nuestros rehenes” y “preservar el poder político” de Venezuela.

“Nos van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá, pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos”, señaló.