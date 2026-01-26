"El presidente Trump no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles": la Casa Blanca se pronuncia tras la muerte de civiles en protestas contra redadas de migrantes en Mineápolis

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó saber ante la prensa la postura del presidente Donald Trump respecto a la muerte de dos personas en protestas contra redadas de inmigrantes en Mineápolis.

VEA TAMBIÉN Trump amenaza con enviar militares para poner fin a las protestas contra el ICE en Mineápolis o

"El presidente Trump no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles de Estados Unidos”, indicó Leavitt.

Ante la muerte el sábado de un enfermero, por disparos, cuando forcejeaba con agentes de la policía fronteriza en una calle de Mineápolis, según lo citado por Leavitt, “el presidente quiere que la investigación continúe y que los hechos guíen el caso".

El deceso de Alex Pretti, ese manifestante de 37 años que filmaba a los agentes, es una "tragedia" que se debe a "una resistencia delibera y hostil de los líderes demócratas en Minnesota", acotó la portavoz.

“Cree que lo ocurrido el sábado es una tragedia, pero todas las vidas son iguales para el presidente Trump, y por eso las vidas de Laken Riley y Jocelyn Nungaray (jóvenes estadounidenses asesinadas en 2024 en casos separados, presuntamente por inmigrantes indocumentados), siguen siendo importantes para él”, recordó.

Posteriormente, la funcionaria de la sede presidencial de la unión americana sostuvo que “diferentes políticos demócratas estuvieron difundiendo mentiras sobre los agentes federales del orden que arriesgan la vida a diario para sacar de las calles a los peores extranjeros criminales en situación ilegal".

Antes de dar por finalizada la rueda de prensa, Leavitt adicionó: “Es lamentable que no hayamos visto la misma cobertura mediática sensacionalista sobre las trágicas muertes de esas inocentes mujeres estadounidenses".

Es de recordar que, a principios de este mes, la ciudadana Renee Good, madre de tres hijos, también de 37 años, perdió la vida a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Ante tal conmoción, hace una semana, una jueza federal de Estados Unidos impuso restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La togada Katherine Menéndez ordenó a los agentes de ICE no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

Bajo la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en 2025 y principios de 2026.

Fue el 20 de enero de 2025 que Donald Trump firmó la orden "Protecting the American People Against Invasion" (Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión), que eliminó prioridades de detención, permitiendo arrestar a cualquier infractor de inmigración.