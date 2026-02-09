Los famosos que estuvieron presentes en "La casita" de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

Con un recital histórico, el artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la edición 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks aplastaron 29-13 a los New England Patriots para alzar su segundo título de la NFL.

Bad Bunny, primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que arribaron a Santa Clara, California.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.

Vestido de blanco, con una versión caribeña del uniforme de football americano con OCASIO (el apellido de su mamá) y el número 64 en la espalda, repasó éxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.

Lady Gaga, que cantó en inglés, fue la gran invitada sorpresa sobre un decorado con postales emblemáticas puertorriqueñas, como plantaciones de caña, carritos de comida y señores jugando al dominó.

Otro de sus invitados sorpresa fue Ricky Martin, quien entonó "Lo que le pasó a Hawái", considerado un himno independentista de Puerto Rico.

Estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Young Miko, Karol G y Pedro Pascal también hicieron parte del show en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Asimismo, vendedores, bailarines, campesinos, trabajadores y familias lo acompañaron durante todo el show, visto por más de 120 millones de espectadores.

Cabe señalar que Bad Bunny no apuntó directamente contra el ICE, el servicio policial en el ojo del huracán por sus agresivas redadas contra migrantes, como hizo la semana pasada con el altavoz de los premios Grammy.

Pues sus 13 minutos de recital, sin embargo, estuvieron plagados de mensajes de diversidad y unidad.

Tras entonar éxitos como "Un baile inolvidable" y "Nuevayol", el artista cerró con fuerza enumerando a los países del continente antes de compartir un emotivo mensaje: "Together We Are America" (Juntos somos América).