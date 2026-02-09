NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Super Bowl

Los famosos que estuvieron presentes en "La casita" de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Super Bowl - AFP
Super Bowl - AFP
El artista puertorriqueño sorprendió con su exitosa presentación de medio tiempo en la edición 60 del Super Bowl 2026 en California.

Con un recital histórico, el artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la edición 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks aplastaron 29-13 a los New England Patriots para alzar su segundo título de la NFL.

Bad Bunny, primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que arribaron a Santa Clara, California.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.

Vestido de blanco, con una versión caribeña del uniforme de football americano con OCASIO (el apellido de su mamá) y el número 64 en la espalda, repasó éxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.

o

Lady Gaga, que cantó en inglés, fue la gran invitada sorpresa sobre un decorado con postales emblemáticas puertorriqueñas, como plantaciones de caña, carritos de comida y señores jugando al dominó.

Otro de sus invitados sorpresa fue Ricky Martin, quien entonó "Lo que le pasó a Hawái", considerado un himno independentista de Puerto Rico.

Estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Young Miko, Karol G y Pedro Pascal también hicieron parte del show en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Asimismo, vendedores, bailarines, campesinos, trabajadores y familias lo acompañaron durante todo el show, visto por más de 120 millones de espectadores.

Cabe señalar que Bad Bunny no apuntó directamente contra el ICE, el servicio policial en el ojo del huracán por sus agresivas redadas contra migrantes, como hizo la semana pasada con el altavoz de los premios Grammy.

Pues sus 13 minutos de recital, sin embargo, estuvieron plagados de mensajes de diversidad y unidad.

Tras entonar éxitos como "Un baile inolvidable" y "Nuevayol", el artista cerró con fuerza enumerando a los países del continente antes de compartir un emotivo mensaje: "Together We Are America" (Juntos somos América).

Temas relacionados:

Super Bowl

California

Bad Bunny

Show

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Entretenimiento

Ver más
Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

Shakira, cantante colombiana - Fotos: X / EFE
Shakira

Video: Shakira sufre caída en pleno concierto en El Salvador que preocupó a sus fans

Cher, cantante y actriz estadounidense - Foto: EFE
Cher

Nadie entiende cómo lo hace a sus casi ocho décadas: Cher deslumbró a más de uno en los Premios Grammy

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

La eufórica reacción de Ryan Reynolds en el partido en el que su equipo eliminó a uno de la Premier League en la FA Cup

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

El presidente electo de Honduras Nasry Asfura y su esposa, Lissette del Cid | Foto: EFE
Nasry Asfura

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las jugadas que hizo Luis Díaz al estilo de Ronaldinho en un reciente partido con el Bayern Múnich que deslumbran a todos: "Lucho es magia"

Daniel Noboa, Rosa Yolanda Villavicencio, Pedro Sánchez - AFP, EFE
Aranceles

Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre