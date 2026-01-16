Energía nuclear en Colombia: la propuesta que sacude el debate energético y promete un giro histórico para el futuro

Colombia actualmente maneja energía hidroeléctrica en un 60-70% aproximadamente para la electricidad, según AES Colombia, sin embargo, su alta independencia a esta energía la hace vulnerable frente a episodios naturales como el fenómeno El Niño”.

La reducción de lluvias, de agua de embalses y la generación eléctrica, eleva los costos y demanda, más generación térmica, teniendo un aumento en las tarifas y riesgo de racionamiento.

En ese contexto, el sector nuclear colombiano se abre paso con números prometedores, de acuerdo con las cifras del área, este aporta un 0,25% del PIB, equivalente a unos 3,6 billones anuales, asimismo, estiman que con un impulso de desarrollo y modernización, la industria podría duplicar su impacto económico en los próximos años.

Un artículo de Infobae retrata un análisis llamado el “costo nivelado de la energía”, donde se estudiaron las posibilidades si a Colombia le conviene implementar energía nuclear y si económicamente es viable.

Según la entrevista que le hizo el medio a un investigador e integrante de la Red Nuclear Colombiana, especificó que esta posibilidad es “competitiva”, debido a que los “modelos muestran que entre 2038 y 2043 la energía nuclear podría costar alrededor de 77 dólares por megavatio hora”.

Además, aseguró que las emisiones de gases efecto invernadero generan menos usando una fuente de energía nuclear, lo que en el ámbito ambiental facilitaría el monitoreo de fuentes de agua dulce y la detección de contaminantes.

Adicionalmente, diferentes medios y expertos aseguran que esta sería una nueva alternativa para reducir la dependencia fósil, sin embargo, está opción apenas se perfila como una alternativa potencial.

Después de varios análisis, ahora, el Plan Energético Nacional (PEN) contempla incorporar energía nuclear a la matriz energética de Colombia entre 2035 y 2038, con una capacidad inicial aproximada de 1.884 megavatios.

Finalmente, según la información de la Red Nuclear Colombiana su plan prevé una implementación que iniciaría con megavatios y continuara con bloques adicionales de 300 megavatios en 2041 y 2045.