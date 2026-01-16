NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Energía de Colombia | Foto Canva
Energía de Colombia | Foto Canva
Colombia

Energía nuclear en Colombia: la propuesta que sacude el debate energético y promete un giro histórico para el futuro

enero 16, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El Plan Energético Nacional contempla incorporar energía nuclear a la matriz energética de Colombia entre 2035 y 2038.

Colombia actualmente maneja energía hidroeléctrica en un 60-70% aproximadamente para la electricidad, según AES Colombia, sin embargo, su alta independencia a esta energía la hace vulnerable frente a episodios naturales como el fenómeno El Niño”.

o

La reducción de lluvias, de agua de embalses y la generación eléctrica, eleva los costos y demanda, más generación térmica, teniendo un aumento en las tarifas y riesgo de racionamiento.

En ese contexto, el sector nuclear colombiano se abre paso con números prometedores, de acuerdo con las cifras del área, este aporta un 0,25% del PIB, equivalente a unos 3,6 billones anuales, asimismo, estiman que con un impulso de desarrollo y modernización, la industria podría duplicar su impacto económico en los próximos años.

Un artículo de Infobae retrata un análisis llamado el “costo nivelado de la energía”, donde se estudiaron las posibilidades si a Colombia le conviene implementar energía nuclear y si económicamente es viable.

Según la entrevista que le hizo el medio a un investigador e integrante de la Red Nuclear Colombiana, especificó que esta posibilidad es “competitiva”, debido a que los “modelos muestran que entre 2038 y 2043 la energía nuclear podría costar alrededor de 77 dólares por megavatio hora”.

Además, aseguró que las emisiones de gases efecto invernadero generan menos usando una fuente de energía nuclear, lo que en el ámbito ambiental facilitaría el monitoreo de fuentes de agua dulce y la detección de contaminantes.

Adicionalmente, diferentes medios y expertos aseguran que esta sería una nueva alternativa para reducir la dependencia fósil, sin embargo, está opción apenas se perfila como una alternativa potencial.

o

Después de varios análisis, ahora, el Plan Energético Nacional (PEN) contempla incorporar energía nuclear a la matriz energética de Colombia entre 2035 y 2038, con una capacidad inicial aproximada de 1.884 megavatios.

Finalmente, según la información de la Red Nuclear Colombiana su plan prevé una implementación que iniciaría con megavatios y continuara con bloques adicionales de 300 megavatios en 2041 y 2045.

Temas relacionados:

Colombia

Energía

Medio Ambiente

Economía

Innovación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Donald Trump - AFP
Donald Trump

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Expo 2025 Osaka, Japón - Foto: Jefferson Beltrán
Japón

Viaje al futuro que crea Japón para la Coexistencia entre Humanos y Robots

Donald Trump - AFP
Donald Trump

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Cristiano Ronaldo/ Elon Musk - Fotos EFE
Elon Musk

La mesurada reacción de Elon Musk al nuevo premio que recibió Cristiano Ronaldo con esplendoroso galardón que se parece a la Copa del Mundo

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin se sincera sobre una supuesta enemistad con Bad Bunny: “su nombre es envidia”

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Ataque a base militar en Colombia / FOTO: cortesía
Colombia

Seis soldados fueron asesinados en un ataque del ELN a una base militar en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre