“Lo estoy tomando día a día y aprendiendo a respirar”: Britney Spears habló sobre cómo vive su divorcio

En las últimas semanas, la reconocida cantante estadounidense Britney Spears ha acaparado los principales medios del mundo luego de conocerse la noticia de su divorcio con el modelo Sam Asghari, con quien duró un año casada.

La pareja se separó en medio de los rumores de infidelidad por parte de la cantante, quien habría engañado a su exesposo con un trabajador de su casa mientras él se encontraba de viaje, según reportó el medio TMZ.

Ante esto, el joven modelo tomó sus redes sociales para hablar sobre la situación y expresó, en ese entonces, que la separación fue de mutuo acuerdo y por ello pidió que tanto los medios como los internautas fueran los más amables y considerados posibles.

El también actor y entrenador personal, presentó una solicitud para poner fin al matrimonio ante la Corte Superior de Los Ángeles en la que citó "diferencias irreconciliables" como causa de la ruptura.

Ante esto, Spears habló unos días después de que su exmarido saliera a hacerlo y explicó que “no estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie. Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente. De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que me derriten el corazón y les agradezco”.

Por otra parte, la intérprete de “Baby one more time” dijo: “He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso. ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero hay alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

Ahora, semanas después de sus primeras declaraciones, la ‘Princesa del pop’ volvió a referirse al fin de su matrimonio y expresó que se lo está tomando con calma y aprendiendo a respirar.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Toxic’ compartió una foto junto con su manager, Cade Hudson, la cual acompañó con un largo mensaje en el que no solamente habló sobre su divorcio, sino que también reveló cuál es su estado emocional actual.

“¡Estoy en un lugar tan hermoso! ¡Soy tan afortunado de tener amigos increíbles!”, empezó diciendo la diva del pop, quien añadió que “las afirmaciones positivas son importantes para mí en este momento. Lo digo porque estoy pasando por un divorcio”.

Spears también habló en su post sobre su libro autobiográfico, en el que incluirá su reciente divorcio, comentando que para ella no fue fácil reflejar su pasado y por ello “lo estoy tomando día a día y aprendiendo a respirar”.

“¡El amor propio es tan increíblemente importante! Me desperté y lloré porque me sentí agradecida de estar en un lugar tan hermoso”, añadió.

“Entonces pensé en mi relación con Instagram en este momento. ¡Es adictivo! Pero cuando las opiniones de otros te afectan es cuando la gente lo deja. Cuando me siento deprimida, miro y veo las nuevas aplicaciones, y me hace sentir tonta. Estoy como wow, ¡esto es genial! ¡Veo las cosas de una manera más brillante!”, continuó diciendo la artista de 41 años.

Britney también se refirió en su publicación sobre aquellos que la critican por el contenido que sube a sus redes sociales y explicó que ella sabe lo que es estar “desmoralizada y avergonzada”, porque suele ser “muy sensible e increíblemente dura conmigo misma”.

“Probablemente, nadie esté leyendo esto, pero espero que la mayoría pueda entender de dónde vengo”, finalizó diciendo.