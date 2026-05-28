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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Morat cantará en la despedida de la selección Colombia - Fotos: EFE
Morat cantará en la despedida de la selección Colombia - Fotos: EFE
Morat

Morat amenizará el juego de despedida de la selección Colombia el próximo lunes en el estadio El Campín

mayo 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
El combinado cafetero tendrá su último encuentro en territorio mexicano el próximo 1 de junio, donde se despedirá de su afición.

Con la convocatoria definida, la selección Colombia dirigida por el profesor Néstor Lorenzo se prepara para disputar su último encuentro en territorio colombiano, antes de partir a Norteamérica, donde ultimará detalles de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026.

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El próximo 1 de junio, el combinado tricolor, con el juego ante Costa Rica, se despedirá de su afición en el estadio El Campín, escenario deportivo donde se espera lleno total con un poco más de 30.000 espectadores.

Este encuentro no solo promete buen fútbol, ​​sino una tarde de familia, compartir y buena música, pues la previa del partido ante los 'Ticos' estará amenizada a cargo de la icónica banda de la capital colombiana, Morat.

La agrupación colombiana, por medio de su cuenta de Instagram, dio a conocer que acompañará a la selección Colombia en el juego de despedida que se llevará a cabo en el 'Coloso de la 57' el próximo lunes.

"Teníamos que acompañar a la sele en su recta final. Nos vemos este lunes”, escribió Morat en la publicación que acompaña el clip en el que aparece una camiseta en el camerino de los jugadores con su nombre.

Según el video, la presentación de la agrupación se llevará a cabo sobre las 4:45 pm, minutos antes de que los futbolistas salgan al terreno de juego a realizar trabajos de calentamiento.

Se espera que en su intervención Morat cante uno de sus temas relacionados con el fútbol, ​​“Huele a gol”.

¿A qué hora será el juego de la selección Colombia?

El juego entre la 'Tricolor' y su similar de Costa Rica se llevará a cabo el lunes 1 de junio en el estadio El Campín a partir de las 6:00 pm hora colombiana.

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Posteriormente, continuarán en la capital del país y el 4 del mismo mes arribarán a los Estados Unidos, donde disputarán su último juego amistoso ante Jordania antes del inicio del Mundial. Luego de este encuentro viajarán a México, sede de concentración y donde corregirán los detalles finales antes de su debut en el Mundial.

Cabe destacar que Colombia comparte el grupo K junto con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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