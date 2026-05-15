Revolución en la ciencia: estas son las técnicas que existen actualmente para familias y mujeres que no han podido ser madres por medios naturales

Una de cada seis personas en el mundo enfrenta dificultades relacionadas con la fertilidad, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dicho panorama evidencia la magnitud de un desafío importante para la ciencia y ha impulsado el desarrollo de la medicina reproductiva para ampliar las posibilidades de quienes desean ser madres en condiciones diversas.

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En Colombia, los avances en reproducción asistida han comenzado a transformar tanto la práctica clínica como la manera en que se entiende la maternidad.

Técnicas como la fertilización in vitro (FIV), la preservación de óvulos y la gestación subrogada han permitido que mujeres con diagnósticos complejos, condiciones médicas específicas o limitaciones biológicas puedan construir una familia.

Especialistas de Babynova Clinic destacaron recientemente cómo la reproducción asistida ha marcado una revolución en la ciencia al ampliar las posibilidades de lograr la maternidad para miles de mujeres en Colombia y el mundo.

"En las últimas décadas, la medicina reproductiva ha experimentado avances significativos que han transformado la forma en que abordamos la maternidad desde la reproducción asistida", expuso Babynova Clinic en un comunicado.

Según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, las probabilidades de embarazo pueden superar el 40 % por ciclo en mujeres menores de 35 años, dependiendo de factores clínicos. Este avance ha permitido que pacientes que antes no tenían opciones viables puedan lograr un embarazo.

Por su parte, la preservación de la fertilidad se ha consolidado como una herramienta clave en contextos donde las decisiones personales, profesionales o médicas llevan a postergar la maternidad.

La vitrificación de óvulos, según Babynova Clinic, permite mantener el potencial reproductivo, ampliando las posibilidades en el tiempo.

Existen tratamientos de baja complejidad, como las relaciones dirigidas y la inseminación artificial, que, aunque procedimientos más sencillos, siguen siendo muy importantes y también son realizados con excelentes estándares.

Sin embargo, los tratamientos de alta complejidad, como los siguientes, requieren un mayor nivel tecnológico y procesos mucho más estandarizados.

● Fertilización in vitro

● ICSI Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides, una técnica de reproducción asistida que se usa dentro de la fertilización in vitro. Consiste en que el embriólogo selecciona un espermatozoide de buena calidad y lo introduce directamente dentro del óvulo con una microaguja especializada.

● Selección espermática

● Biopsia embrionaria PGT-A / M (Es una prueba que se hace a los embriones creados mediante fertilización in vitro, antes de transferirlos al útero. Su objetivo es revisar si el embrión tiene el número correcto de cromosomas)

● Gestación por subrogación

● Donación de óvulos

● Método ROPA técnica de reproducción asistida que permite que en una pareja de mujeres se forme un embrión con el óvulo de una de ellas y se transfiera al útero de la otra.

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Más allá de los avances tecnológicos, estos procesos no pueden entenderse únicamente desde la ciencia. La maternidad, según expertos, sigue estando atravesada por decisiones personales, expectativas y, en muchos casos, por una carga emocional significativa.