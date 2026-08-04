Exfutbolista colombiano fue detenido en Miami por presunto tráfico de drogas: habría ingresado más de 9.000 pastillas a Estados Unidos

El exfutbolista colombiano Diego Serna, de 52 años, fue detenido por autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de que, presuntamente, le encontraran cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide cuyo transporte y distribución ilegal están severamente sancionados en ese país.

Según documentos judiciales, Serna ingresó a territorio norteamericano con dos mochilas que contenían siete frascos llenos del medicamento.

La operación se llevó a cabo gracias a una alerta enviada por las autoridades colombianas, que informaron con antelación a las agencias de Estados Unidos sobre el cargamento que el exjugador estaría transportando.

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Tras ser interceptado por los agentes, Serna reconoció de inmediato los hechos y accedió a colaborar con la investigación mediante una entrega controlada del cargamento.

Siguiendo las indicaciones de los investigadores, el exdelantero acordó reunirse con una mujer en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle el equipaje. Una vez se realizó el intercambio, y bajo la vigilancia de los agentes federales, la mujer fue capturada en el lugar.

En su primera declaración, Serna aseguró que aceptó transportar las pastillas después de que un conocido le ofreciera pagarle el tiquete aéreo con destino a Estados Unidos.

Tras comparecer ante un tribunal federal, el exfutbolista recuperó su libertad luego de consignar una fianza de 100.000 dólares. No obstante, deberá presentarse nuevamente ante la justicia el próximo 20 de agosto, cuando se llevará a cabo la audiencia de lectura formal de cargos.

Durante su carrera deportiva, Diego Serna se desempeñó como delantero y jugó en la Major League Soccer (MLS), donde vistió las camisetas de Los Ángeles Galaxy y New England Revolution. En Colombia también hizo parte de clubes como Once Caldas.