Jugador clave de La Vinotinto es operado con éxito de inusual lesión; aunque alcance a recuperarse no jugará contra Argentina

Un jugador clave de La Vinotinto fue operado con éxito de una inusual lesión que sufrió durante un entrenamiento con el club al que pertenece, a pocos días del comienzo de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El incidente ocurrió mientras practicaba junto a sus compañeros en espacio reducido, pero en su intento de cubrir el balón ante quien en ese momento lo atacaba, su mano terminó fracturada.

Se trata de José Andrés 'El Brujo' Martínez, quien pese a haber culminado de buena manera el proceso quirúrgico que requirió su lesión durante una práctica con el Corinthians de Brasil el martes, no podrá jugar contra la selección de Argentina así alcance a recuperarse.

Y es que Martínez, centrocampista de la selección venezolana, tiene acumulación de tarjetas amarillas en la clasificación, en la que solo con dos amonestaciones basta para que un jugador se pierda el próximo partido a modo de sanción.

'El Brujo' fue operado sin ningún inconveniente, según el conjunto timón, en el Hospital Sírio-Libanês de la ciudad de Sao Paulo en una cirugía para corregir, específicamente, una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

El jugador fue dado de alta inmediatamente y desde este domingo iniciará sesiones de fisioterapia, así como una serie de varios trabajos físicos para mantenerse en forma ante la pausa obligada.

En ese sentido, si el futbolista de 31 años logra recuperarse en los próximos días, podría jugar solamente contra Colombia en caso de que sea tenido en cuenta por el seleccionador Fernando 'Bocha' Batista dentro de la convocatoria para los que serán unos enfrentamientos cruciales.

Venezuela, cabe resaltar, es el único país de Sudamérica que nunca ha logrado clasificar a una Copa del Mundo de la FIFA, por lo que sus dos próximos y complejos duelos podrían marcar un precedente histórico en la nación.

El combinado venezolano suma 18 puntos en 16 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas y ocupa actualmente la séptima casilla, una posición que da cupo al repechaje contra cinco representantes de otras confederaciones de cara a la máxima cita.

La Vinotinto tiene un punto de ventaja sobre Bolivia, que completará su calendario, por su parte, contra Colombia y Brasil, mientras que La Tricolor supera por 4 unidades a los venezolanos, pero de no ganar sus últimos dos partidos podría perder el cupo directo a manos de Venezuela, en caso de que esta sume 6 de 6.

Los de Batista disputarán su primer partido de la última jornada de la clasificatoria regional este 4 de septiembre ante La Albiceleste en Buenos Aires, mientras que el segundo se jugará el 9 contra Colombia en Maturín, en el cierre de las Eliminatorias.