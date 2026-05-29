Se conocen nuevos detalles de la necropsia de Yulixa Toloza: sufrió múltiples fracturas y once heridas por arma blanca

El informe forense de necropsia de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió en extrañas condiciones luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, Colombia, confirma que la víctima murió de forma violenta, tipificada como homicidio.

Entre los principales hallazgos, el informe forense de Medicina Legal al que tuvo acceso La FM evidenció fracturas en las costillas, al menos 11 puñaladas y severas lesiones internas.

La necropsia concluyó que, luego de practicarse una liposucción en el abdomen y la espalda, Yulixa Toloza presentó múltiples fracturas, daños profundos en tejidos blandos y complicaciones médicas de gravedad.

El estudio forense detalló fracturas en los arcos costales izquierdos, desde el segundo hasta el octavo, y en los derechos, del segundo al séptimo, ubicadas en la parte frontal del tórax. Además, los especialistas encontraron amplios hematomas en el tejido adiposo de la espalda y lesiones profundas en la zona lumbar.

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Asimismo, el informe registró hematomas paravertebrales en ambos lados del cuerpo y daños hemorrágicos en los músculos del cuello, señales compatibles con un fuerte trauma en esa área. La licuefacción del tejido graso y otras afectaciones fueron vinculadas directamente con la reciente cirugía estética practicada a la víctima.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado el pasado martes 19 de mayo en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

“El cuerpo de Yulixa fue encontrado sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”, explicó el alcalde y contundentemente sentenció que “a esto tenemos que llamarlo por su nombre, a Yulixa la asesinaron, no fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

De acuerdo con las autoridades, desde el pasado 13 de mayo no se tenía información de Yulixa, quien presentó complicaciones de salud dentro de un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, donde se sometió a una lipólisis láser.