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Viernes, 05 de junio de 2026
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España

Pedro Sánchez niega vínculos con la trama que buscó interferir en investigaciones contra su entorno

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
Múltiples investigaciones sacuden desde hace meses al entorno de Sánchez, con casos que afectan a antiguos estrechos colaboradores dentro del PSOE, a su esposa y a su hermano.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que nunca tuvo conocimiento ni avaló las acciones de una trama en el corazón de su Partido Socialista que presuntamente intentó sabotear investigaciones judiciales que le eran perjudiciales.

"Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", aseveró el dirigente socialista al margen de una cumbre UE-Balcanes en Montenegro.

Sánchez reaccionó así las revelaciones sobre el caso de una exmilitante socialista alrededor de la cual se habría creado una trama que buscó "desestabilizar de forma sistemática y continuada" investigaciones judiciales contra el Partido Socialista y los allegados de su líder, según el juez que lleva la causa.

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Estamos "trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender en defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista", afirmó Sánchez.

Múltiples investigaciones sacuden desde hace meses al entorno de Sánchez, con casos que afectan a antiguos estrechos colaboradores dentro del PSOE, a un exministro, a su esposa, a su hermano e incluso a su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"El Gobierno es un Gobierno limpio. Mi partido es un partido íntegro y desde luego las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este Gobierno y también el Partido Socialista en todos y cada uno de los rincones de nuestro país", destacó el presidente del ejecutivo.

Asimismo, Sánchez respaldó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuyo grupo de élite dirige las investigaciones contra la trama y otras que afectan a personas del entorno del jefe del Gobierno.

González reconoció haberse reunido en varias ocasiones con Leire Díez, si bien dijo no haber "interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes".

"Yo creo que la directora general de la Guardia Civil ayer dio las explicaciones", dijo Sánchez, quien señaló que "desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad" de González.

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