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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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España

Pedro Sánchez mantiene su apoyo al expresidente Zapatero, investigado judicialmente en España y vinculado al régimen de Venezuela

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez | Foto EFE
Pedro Sánchez | Foto EFE
Zapatero es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia del covid-19.

El presidente de España, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su "apoyo" a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso que ha golpeado a un Ejecutivo ya debilitado por otros escándalos de corrupción.

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"Todo mi apoyo al presidente Zapatero", declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que "no hay motivos para cambiar esa posición".

Cabe resaltar que esta era la primera rueda de prensa de Sánchez desde que estalló el caso Zapatero.

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

"Desde luego, toda la colaboración con la justicia", pero también "todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero", afirmó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4.000 páginas sobre el caso Zapatero.

Entre los detalles más llamativos del sumario, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

Allanamiento a la sede del PSOE

Preguntado por los periodistas por la operación del miércoles en la que agentes de la Guardia Civil recabaron documentos en la sede principal de su Partido Socialista (PSOE) en Madrid, en el marco de una investigación contra un exmilitante, Sánchez garantizó "total colaboración con la justicia".

"Si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia con la que hemos accionado antes", dijo en referencia a la militante Leire Díez, quien abandonó el Partido Socialista luego de que este le abrió expediente hace un año cuando conoció su caso.

Díez es señalada por la Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, de estar en el centro de "una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban" al Partido Socialista y al Gobierno, según un comunicado divulgado este miércoles.

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"El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales", aseveró la organización este miércoles.

La imputación de Zapatero, vinculado estrechamente con el régimen de Venezuela, se suma a otras investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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