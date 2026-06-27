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Sábado, 27 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Socorristas colombianos rescataron con vida a niño de 11 años de los escombros en La Guaira tras seis horas de labores

junio 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Rescate de un menor de edad en La Guaira - Foto: UNGRD
Rescate de un menor de edad en La Guaira - Foto: UNGRD
El niño se encontraba a tres metros debajo de los escombros y pudo ser rescatado por un grupo de socorristas colombianos tras seis horas de intensas labores.

Un menor de 11 años fue rescatado con vida este sábado, más de 48 horas después de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles de magnitud 7,1 y 7,5 grados en la escala de Richter.

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El niño se encontraba a tres metros debajo de los escombros y pudo ser rescatado por un grupo de socorristas colombianos tras seis horas de intensas labores.

En video publicado por la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia quedó registrado el momento en el que el menor es rescatado tras más de seis horas de labores para retirar los escombros y retirarlo con vida del lugar.

o

José, ¿cómo estás? ¿Estás al lado de un armario?”, se escucha decir al rescatista.

Al tiempo que el menor responde “estoy al lado de un bombillo”.

En ese instante, el rescatista, para poder sacarlo con vida, le pregunta: “¿Qué tan lejos estás del armario?”, A lo que el menor de 11 años responde: “muy lejos”.

“Listo, papá, voy a ver si te puedo pasar agua por donde ves la luz”, le dice el socorrista.

Desde ese momento, los socorristas comenzaron intensas labores de rescate para poder sacar con vida al niño de nombre Moisés.

Finalmente, y tras seis horas de labores, el menor fue rescatado con vida y sacado en camilla por los socorristas.

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“Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moisés, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión, nuestros rescatistas lograron llegar hasta el menor que permanecía a 3 metros de profundidad y extraerlo de forma segura”, indicó la UNGRD de Colombia.

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